Bursa Tabip Odası (BTO) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Mehtap Gürbüz Aslan, 24-30 Nisan Aşı Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu.İlminur ATÇI - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Aşının sağlık için en güzel buluş olduğunu belirten BTO Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Mehtap Gürbüz Aslan, Herkes Duysun'a özel açıklamalarda bulundu.

Aşının gebelikten başlayarak anneye, doğunca bebeğe, çocukluk çağında kronik bir hastalık gibi ekstra bir desteğe ihtiyaç duyulduğunda en güzel koruyucu olduuğnu ifade eden Dr. Aslan, "Aşı, mikrobun öldürülmüş halidir. Aslında aşı vücüda girecek mikroplara karşı savunma oluşturur. Aşı, sayesinde virüslerin ve bakterilerin tamamen ortadan kaldırılıp hastalık oluşmasına engel olunan bir uygulamadır" dedi.

“MENENJİT AŞISI VE ROTA VİRÜSÜ AŞISI ÇOK ÖNEMLİ”

Çocukluk çağı aşıları dışında Menenjit aşısının da önemini vurgulayan Aslan, "Çocukluk çağı aşılarının yanında Menenjit aşısı ve Rota virüsü aşısı çok önemli. Bunlar, hem Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hem de Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiye edilen aşılar. Çocukluk aşıları zaten Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapılıyor.” dedi.

Ülke gündeminde sıklıkla konuşulan “Grip aşısı yaptırılmalı mı yoksa yaptırılmamalı mı?” tartışması için de, bu konunun bilim insanları arasında tartışılabileceğini belirterek, "Siz olsanız vücudunuza bir mikrobun milyonlarca canlı halinin mi girmesini istersiniz yoksa zayıflatılmış, öldürülmüş halinin mi girmesini istersiniz? O zaman aşı yaptırmak gerekir. Eğer bir hastalığın aşısı varsa aşı olunmalı" diye konuştu.

Türkiye'de artık aşı üretiminin olmadığından bahseden Dr. Aslan, "Türkiye'de geçmişte 17 çeşit aşı üretiliyordu, aşı teknolojilerinin gelişmesi sebebiyle birçok aşı üreten fabrikamız kapatıldı ve dışarıdan tedarik edilme yoluna gidildi; ancak hekimler olarak bizler bütün aşıları ülkemizde üretecek şekilde teknolojik alt yapının geliştirilerek, aşıların ülkemizde üretilmesini istiyoruz. Aşı konusunda da dışarıya bağlı kalmak istemiyoruz. Salgın dönemlerinde aşılar yetmeyebiliyor. Şu son dönemlerde Tetanoz ve Hepatit B eksik, yetmiyor" diye konuştu.

Dr. Aslan, mutlaka yapılması gerektiğini düşündüğü aşılar hakkında ise şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı’nın takviminde belirtilen çocukluk çağı aşıları mutlaka yaptırılmalı onun dışında Menenjit aşısı, Rota Virüsü aşısı, HPV aşısı ve Zatürre aşısı mutlaka yaptırılmalı. HPV aşısı yani Human Papiloma Virüsü (HPV), rahim ağzı kanserine neden olur. HPV büyük oranda cinsel yolla bulaşan bir virüstür. Cinsel yaşam başlamadan önce HPV aşısı yapılmalıdır. 9 ila 13 yaş arasında 2 doz, 13 yaştan sonra ise 3 doz şeklinde yapılıyor. Çocukluk çağında yani 9 ila 13 yaş arasında yapılan HPV aşısının koruyuculuğu çok daha yüksek. 45 yaşına kadarda istenilirse yapılabilir. Çok önemli olanlardan biri de zatürre aşısı. Zatürre aşısıda kronik hastalıkları olanlara, 65 yaş üstü bütün bireylere ömür boyu 1 kez yaptırmak yeterli gelip kişiyi akciğerler ile ilgili pnömoniden koruyarak daha sağlıklı bireyler haline getiriyor. Zatürre aşısını aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerine başvurdukları takdirde KPA aşısını ücretsiz olarak yaptırabilirler. Aşı candır, her işin başı aşı, sağlığın başı aşıdır."