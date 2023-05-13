MerzAesthetics Türkiye resmi distribütörüRoyal Md'nin 4’üncü kliniği Golden Black ClinicNişantaşı, Adana ve Gaziantep'ten sonra 4. şubesini Etiler'de açtı.Mehmet Tosmur ve Dr. Buket Şenkaya’nın davetlilerle yakından ilgilendiği açılışa ilgi büyük oldu. Ülkemizin özellikle ‘’İp Askılama’’ konusunda önde gelen doktorlarından Dr. Buket Şenkaya ‘’Adana, Gaziantep ve Nişantaşı’ndan sonra Etiler şubemizi de hayata geçirdik. Gelen tüm dostlarımıza teşekkür ederim’’ dedi.

Oldukça şık ve görkemli bir davetle kapılarını açan Golden Black Etiler şubesine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Dr. Deniz Matara Çevik, Dr. Murat Çevik, Dr. Bora Özel, Dr. Gonca İbrahimli, Siren Ertan, Öznur Yakın, Cansen Yeni Kut, Aslı Hünel, Ece Vahapoğlu, Dr. Sezgün Özkan, Dr. Atakan Bor, Serap Sarı, Eda Erdoğan, Berrin Ak, Altın Mimir, Dr. Aida Keklik, Dr. Ufuk Alatekin, Dr. Dilek Kubilay, Dr. Handan Yavuz, Esra Pepe, Arzu Kunt, Eda Güzelcik, Ceylan Çuhadaroğlu, Elif Karadayı, Beliz Bektaş, İlkem Öztürk, Ebru Çetinkaya, Meyra Ilıcak, Sinan Özen, Neslihan Torun Kaya, Zerrin Kılıç, Cihan Şensözlü gibi ünlü isimler de katıldı.

Golden Black Clinic Etiler, uzman doktorlar tarafından son teknoloji cihazlar ve profesyonel ekibiyle mezoterapi, botoks, dolgu, ameliyatsız yüz germe, cilt bakımı gibi hizmetler sunacak.