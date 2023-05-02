Dr. Cengizhan Ekizceli, “Burun estetiği, özellikle son dönemlerde sıklıkla talep ediliyor. Bunun temel nedeni, yüzün tam merkezinde yer alan burunda gerçekleştirilen değişikliklerin, yüzün tamamını etkiliyor olmasıdır. Tıptaki yeni gelişmelerle burun estetiğinde başarı oranı daha da artıyor" dedi.

Piezo tekniği ile burun estetiğinin klasik burun estetiğine benzediğini fakat kemik şekillendirmede kullanılan materyallerin farklılık gösterdiğini belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Cengizhan Ekizceli, “Burun estetiği, özellikle son dönemlerde sıklıkla talep ediliyor. Bunun temel nedeni, yüzün tam merkezinde yer alan burunda gerçekleştirilen değişikliklerin, yüzün tamamını etkiliyor olmasıdır. Tıptaki yeni gelişmelerle burun estetiğinde başarı oranı daha da artıyor. Bunun en bariz örneği piezo adı verilen cihaz ile kemik şekillendirme işlemlerinin yapıldığı Piezo rinoplastidir. Kemik kırıklarının daha kontrollü bir şekilde sağlanmasına destek olan bu cihaz, dokuda daha travmaya neden olur” ifadelerini kullandı.

Ekizceli, açıklamalarına şöyle devam etti: "Piezo rinoplastide Piezo adı verilen cihaz kullanılıyor. Bu cihaz, ultrasonik ses dalgaları oluşturuyor. Titreşim ile cerrahi işlem sırasında kemikte kırılma işlemlerini gerçekleştiriyor. Oldukça sistematik bir şekilde kemik kırığını mümkün kılan cihaz, özellikle işlem sonrasında morluk ve ödemin çok daha az olmasını sağlıyor. Bu ise iyileşme sürecinin hızlanmasını sağlıyor."

“Piezo ile kemik kırığı daha kontrollü bir şekilde sağlanır”

Kemik kırığı için ultrasonik ses dalgaları yayan bir cihaz kullanıldığı için kemik kırığının daha kontrollü sağlandığını belirten Dr. Cengizhan Ekizceli, "Kemik kırığının çok daha profesyonel bir şekilde yapılmasını sağlayan cihaz, kemiklerin istenmeyen şekilde parçalanmasını engeller. Bu durum, hasta memnuniyetini de arttırmaktadır" diye konuştu.

“Dokuda daha az travmaya neden olur”

Piezo rinoplastinin dokuda daha az travmaya neden olduğunu belirten Dr. Cengizhan Ekizceli, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Piezo cihazıyla yapılan burun ameliyatının birçok bakımdan avantajlı olduğunu belirtmek mümkün. Cihaz ile kemik kırığının kontrollü bir şekilde sağlandığını görüyoruz. Bu durum, dokuda daha az travmaya neden olur. Ayrıca işlem sonrasında morluk ve ödem daha az görüldüğü için hasta, çok daha kısa sürede iyileşme şansı elde eder. İyileşme sürecinin kısalmasını ve daha rahat geçmesini sağlayan yöntem, bu özellikleri nedeniyle son zamanlarda sıklıkla talep ediliyor."