Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Çınar’ın düzenleme kurulunda yer aldığı ‘8th International Brain Research School’ (8. Uluslararası Beyin Araştırmaları Okulu), Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ev sahipliğinde gerçekleşti.

SDÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı ve Nörolojik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROBAM) tarafından düzenlenen etkinlikte İngiltere, Fransa, Belçika, İsviçre ve Çin’den alanında uzman bilim insanları konferans verdi. Dr. Ramazan Çınar, katılımcılara iyon kanallarının özelliklerinin, aktivasyon ve inaktivasyon mekanizmalarının araştırılmasına yönelik Kalsiyum Sinyali, Patch-clamp, Konfokal Mikroskopi, Western Blot gibi güncel araştırma tekniklerinin anlatıldığı verimli bir bilimsel etkinlik olduğunu belirtti. Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hilal Gören’in sunduğu ‘The TRPM2 Channel Expression Levels In Brain Development’ başlıklı çalışma, Etkinlik Bilim Kurulunca yapılan değerlendirme neticesinde sözlü bildiri kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Etkinlik sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, etkinlikte birincilik ödülü kazanan Dr. Öğr. Üyesi Hilal Gören’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.