Bursa’da ilk kez geçen yıl düzenlenen Dragon Cup’ın ikincisi bu yıl Gököz Göleti’nde gerçekleştirilecek. Festival atmosferinde 30 takımın yarışacağı heyecanda şehrin önde gelen firmalarının temsilcileri kupaya uzanmak için kürek çekecek.

BURSA (İGFA) - Son dönemde alternatif sporlar konusunda önemli bir destinasyon halini alan Bursa farklı bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Bursa sanayisinin önemli firmalarının oluşturduğu 13 kişilik takımlar suyun üzerinde en iyisi olmak için kürek çekecek. İlki geçen sene düzenlenen Dragon Cup’ın Bursa’daki ikinci yılında katılan takım sayısını artırdıklarını belirten Organizasyon Müdürü Mustafa Yiğit Kalın, “Dragon Cup, su üzerinde gerçekleştirilecek yarışların yanında kurumsal ilişkilerin kurulduğu, markalama çalışmalarının yapılabileceği ve ana sahne etkinlikleriyle katılımcılara kurumsal bir hafta sonu geçirme fırsatı sunuyor. Tamamen kurumsal firmalara yönelik olarak hayata geçirilen izole bir etkinlik olduğundan sivil girişlere izin verilmeyecek. Geçen sene 21 takım ile start verdiğimiz etkinlikte bu sene 30 ekibe şimdiden ulaştık” diye konuştu.

Her firmaya belirli sayıda katılım hakkı verildiğini ve bu sayede daha etkin bir organizasyon yapıldığını belirten Kalın, “Bu yıl 10 Haziran’da gerçekleştireceğimiz Bursa Dragon Cup yine Keles’teki Gököz Göleti’nde yapılacak. Festivalde yarışacak takımlarımız antrenmanlarını da Dağyenice Göleti’nde gerçekleştirecek. Dağyenice’de, katılan her ekibe sunduğumuz ücretsiz 2 saatlik eğitim ile büyük oranda takımları yarışabilir düzeye getiriyoruz. Katılımı kesinleşen takımların eğitimleri de mayıs ayı itibarıyla başladı. Şehir dışından organizasyona katılmak isteyen profesyonel ekipleri de bu aşamada geri çevirdik. Kurumsal yapıların korunması ve rekabetin hakkaniyetli olması adına daha amatör düzeydeki katılımcılar ile bu coşkuyu yaşamaya ve şehirde bu kültürün de oluşması adına çalışmaya devam edeceğiz. Bursa’da bu anlamda profesyonel bir hamle olduğunda da yarışları şehir dışından gelecek profesyonel ekiplere de açarak rekabeti zirveye çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Bu yıl geçen senenin iki katı insanı ağırlamayı öngördüklerini vurgulayan Mustafa Yiğit Kalın “Bu kalabalığın göl kenarında yığılma oluşturmaması için led ekranlar ve canlı yayınlarla heyecanı dijital arenaya taşımak için de gereken altyapıyı sağladık. Katılan herkesin eğlenmesi anlamında oldukça iyi bir hazırlık yapıldı. Bunun yanı sıra geçen seneden farklı olarak yarışlarımız Türkiye Kano Ferderasyonu himayesinde olacak ve resmi kano hakemleri yarışları yönetecek. Sportif anlamda da bu yeniliğin şehrimizde farklı bir hava oluşturacağını düşünüyoruz. Bursa’nın önemli sanayi kuruluşlarının yarışacağı festivalde Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere şehrimizin önemli markaları da destekçimiz oldu” ifadelerini kullandı.