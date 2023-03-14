İnegöl AK Parti’de; Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkan yardımcılığı, Sosyal Politikalar Başkanlığı ve son olarak Medya Tanıtma Başkanı-İlçe Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenen Dr. Mehmet Serdar Nalcı, milletvekili aday adaylığını açıklayarak yönetim kurulu üyesi görevinden istifa etti.

Nalcı, İnegöl’ün önemli sivil toplum kuruluşlarında da üstlenmiş olduğu aktif görevlerle milletvekili aday adayları içerisinde dikkat çeken isimler arasında.

DR.MEHMET SERDAR NALCI KİMDİR?

1983 doğumlu Dr. Mehmet Serdar Nalcı

Ankara Gazi üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra (2001-2006), yine Gazi üniversitesi Protetik Diş tedavisi bölümünde doktora eğitimi görmüştür. (2007-2011)

Akabinde askerlik görevini İstanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisinde(GATA,) teğmen diş hekimi olarak tamamlamıştır. (2011-2012)

2012 tarihinden itibaren İnegöl’de kendisine ait olan Diş Ailesi Özel Ağız ve Diş Sağlığı polikliniğinde yönetici olarak çalışmaya devam etmektedir.

2016-2017 yıllarında İnegölspor yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü olarak görev yapmıştır.

İnegöl’de birçok STK’da yöneticilik yapmıştır. Yine birçok sivil toplum kurulu ve hemşeri derneklerinde üyeliği devam etmektedir.

2017-2018 yılı TÜGVA İnegöl kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır.

2019-2021 ve 2021-2023 yılları iki dönem İnegöl MÜSİAD şubesi yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. İlk döneminde üye ilişkileri komisyon başkanı, ikinci döneminde ise sağlık komisyon başkanı olarak görev almıştır. Üyeliği aktif olarak devam etmektedir.

2013 yılı itibari ile başlayan İnegöl Genç İş İnsanları üyeliği devam etmektedir.

2021-2023 yılları arasında iki dönem boyunca İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyetinde hayırsever üye olarak görev almıştır.

2020 senesinde başlamış olduğu AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeliği boyunca;

Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı,

Sosyal Politikalar Başkanlığı,

ve son olarak Tanıtım ve Medya Başkanı olarak İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Evli ve iki erkek çocuk babası olan Mehmet Serdar Nalcı, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.