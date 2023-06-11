Kocaeli’de düzenlenen Bilim Şenliği’nde bir grup lise öğrencisi, kendi imkanları ile yaptıkları 3D yazıcı, ultrasonik radar ve insansız hava araçlarını sergiledi. Kaynak kod oluşturan ve dron yapan lise öğrencisi Mehmet Akif Demirci, "Bundan 15 sene önce Selçuk Bayraktar da küçük insansız hava araçları ile işe başladı. Biz de onun yolunda giderek çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığımız projeleri ilerleteceğiz ve teknolojik alanlarda bir dünya noktası haline geleceğiz. Türkiye’yi teknoloji anlamında zirveye oturtturmayı planlıyoruz" dedi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Özel Bilişim Bilimleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geleneksel hale getirdikleri Bilim Şenliği’nde, kendi imkanları ile ürettikleri buluşları ve projelerini sergiledi. Öğrenciler yağmur sensöründen akıllı bastona, 3D yazıcıdan lazer yazıcıya, ultrasonik radardan insansız hava aracına kendi imkanları ile yaptıkları projeleri sergiledi. Öğrenciler kaynak kod oluşturup insansız hava araçlarında tasarladıkları CPS modülüyle uyduya bağlanarak anlık haritalandırma ve konum bilgisine ulaşılabiliyor.

"Daha önce yapılmış şeyler ancak biz geliştirmek için tekrardan yapıyoruz"

Arkadaşlarıyla ultrasonik radar yapan Gamze Erarslan, "Ultrasonik radar, bizim göremediğimiz ses dalgalarını veriyor ve bu ses dalgaları herhangi bir cisme çarpıp geri dönüyor. Örneğin radarın önünde bir cisim olunca kırmızı ışık verir, önünde bir cisim yoksa yeşil olur. CPS’de üst taraftaki uydulara bağlanıp, uydulardan konumların bilgilerini alıyor, bu sayede konumumuzu görebiliyoruz. Daha önce yapılmış şeyler ancak biz geliştirmek için tekrardan yapıyoruz" diye konuştu.

"Yazdığım uçuş kontrol kartlarını benim dışımda kimse bilemez"

Bir yıl boyunca arkadaşlarıyla birlikte 4 tane insansız hava aracı yapan Mehmet Akif Demirci, "İlk olarak yaptığımız alçak irtifada uçan insansız hava aracımız 50 metreye kadar yükselebiliyor. Quadcopter de tasarladığımız bir araç. Orta segmentte, orta irtifada uçan dronumuz da var. Bu dron 100 metreye kadar yükselebiliyor, 2 kilo faydalı yük taşıyabiliyor. Orta segmentteki dronun iniş takımlarını 3 boyutlu yazıcılarla tasarlayıp yaptık. Üçüncü olarak en gelişmiş insansız hava aracımız var. Bu aracımızda arducopter uçuş kontrol kartı bulunuyor. Bu uçuş kontrol kartları gömülü sistemde. Yani yazdığım uçuş kontrol kartlarını benim dışımda kimse bilemez. Arducopter uçuş kontrol kartının 32 çekirdeğe kadar okuma yazma verisi var. CPS modülü var, araç 100 metrenin üstüne çıkabiliyor, 2 kilonun üstünde faydalı yük taşıyabiliyor. İnsansız hava aracının altında kurmuş olduğumuz ledler var. Bu ledleri deprem ve afet zamanlarında elektrik yokken kullanabiliriz. Son olarak yarış dronu yaptık. Biz bu dron ile her türlü hızlı çekimleri yapabiliriz" şeklinde konuştu.

"15 sene önce Selçuk Bayraktar da küçük insansız hava araçları ile işe başladı"

Hedeflerini anlatan Demirci, "Bundan 15 sene önce Selçuk Bayraktar da küçük insansız hava araçları ile işe başladı. Biz de onun yolunda giderek çalışmaya devam edeceğiz. Ben 100 yaşıma kadar proje yaparım. Yaptığımız projeleri ilerleteceğiz ve teknolojik alanlarda bir dünya noktası haline geleceğiz. Türkiye’yi teknoloji anlamında zirveye oturtturmayı planlıyoruz. Daha önce TEKNOFEST’lere de katıldık, bir senedir dron yapımı için uğraşıyoruz. Bir senede 4 dron yaptım. Tüm maliyetleri biz öğrenciler olarak karşıladık. Maliyetleri bir tık yüksek oldu ama getirisi de olacak biz buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaynak kodlarının hepsi öğrencilere ait"

Öğrencilerin çalışmalarından bahseden proje sorumlusu öğretmen Onur Bulut ise, "Bu yıl düzenlenen TEKNOFEST’e 100 öğrenci ile katılmıştık. Öğrencilerimiz TEKNOFEST’teki projeleri görünce kendileri çok istekli ve arzulu hale geldi. Biz de okulumuzda bilim şenliği düzenledik. Bilim şenliğinde öğrencilerimiz projelerini sergiledi. Bu projelerin içerisinde 3D yazıcılar, lazer kazıyıcılar, insansız hava araçları, akıllı sistemlerin hepsi mevcut. İstiyoruz ki öğrencilerimiz bilim ve fen ışığında geleceğe emin adımlarla yürüsünler ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlasınlar. En ilginç tasarımlarımız olarak bir CPS sistemimiz var. Uydularımız yaklaşık 80 kilometre yukarıda çalışıyorlar. CPS sistemimizle o uyduları bulup bağlanıyor bu sayede konum takibi yapabiliyoruz. Böylelikle dronlarımız haritalandırma sistemine sahip olabiliyor. Bunların hepsinin kaynak kodları öğrencilerimize aittir" dedi.

Projelerini sergileyen öğrenciler daha sonra renkli toz boyalarını birbirlerinin üstüne atarak eğlendi.