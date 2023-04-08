DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini ve seçimlere AK Parti listelerinden gireceklerini açıklamasının ardından Demokratik Sol Parti Genel Sekreter Yardımcısı Halil Büyükışıklar, görevinden istifa etti.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan DSP Milletvekili aday adayı Halil Büyükışıklar, “Uzun yıllardır Atatürkçü, laik, demokratik çizgide siyaset yapmaktayım. Rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit’in ilkeli ve dürüst siyasi anlayışını düstur edinmeye gayret gösterdim. İlçe yönetimim ve Demokratik Sol gönüllüsü dostlarımla yaptığımız istişareler neticesinde. Demokratik Sol Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Partimizi ziyarete gelen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu da kardeş partimiz dediği DSP’yi gerek ittifak görüşmelerin de gerekse ziyareti sırasında yok sayması sebebi ile kınıyorum. Gelinen nokta İnegöl İlçe Başkanlığı olarak Cumhur İttifakını destekleme kararını da kabul etmiyoruz” dedi.