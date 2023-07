İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin deniz taşımacılığındaki önemini artırdığını belirterek, Cumhuriyetin Yeni Yüzyılı’nda denizcilik alanındaki fırsatlara daha fazla odaklanılması gerektiğini söyledi.İZMİR (İGFA) - Denizlerimizde egemenliğin ve bağımsızlığın sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. Yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, dünyada taşımacılığın yüzde 90’ının denizyolu ile gerçekleştiğini, rekabetçi ve çevreci özellikleriyle öne çıkan deniz taşımacılığında üstün olan ülkelerin, küresel ekonomiye de yön vermeyi başardığını söyledi.

DENİZCİ ÜLKE TÜRKİYE

“Ülkemiz dört denizi, stratejik suyolları, denizcilik bilgisi, güçlü filosu ve zengin insan kaynağı ile bir denizci ülkedir" diyen Başkan Öztürk, mesajında, "Denizcilik olmadan dünya ticaretinin olamayacağını hayatımızda hemen her an yaşıyoruz. Ancak pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi negatif gelişmeler, denizciliğin ne kadar önemli olduğunu daha çarpıcı şekilde herkese gösterdi. Ülkemiz her iki gelişmede stratejik değeri ile öne plana çıktı. Türkiye, Avrupa’nın önemli bir tedarik merkezi haline geldi” ifadelerini kullandı.

İzmir ve Ege Bölgesi’nin denizcilik sektöründeki gücüne de vurgu yapan Öztürk, “Ege Bölgemizde çok farklı yük çeşitlerine hitap eden 20 adet liman ve iskele ile 25’ten fazla yat limanı bulunmaktadır. Ülkemizin en fazla kruvaziyer geminin yanaştığı yolcu limanı Kuşadamız’da yer alıyor. İzmir Limanlarımızda her yıl yaklaşık 2 milyon TEU konteyner elleçleniyor. İhracat potansiyeli ve üretim gücü bakımından bölgemizin Türkiye’nin lojistik merkezi olarak planlanması gerekmektedir. Bunun için TCDD İzmir Limanı’nda yatırımların devamı, İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi’nin hayata geçmesi, Aliağa bölgemizdeki limanların bir ahenk içinde hizmet vermesi, Kemalpaşa ve diğer lojistik merkezlerle bölgemiz ürünlerinin uluslararası pazarlara en düşük maliyet ve en hızlı şekilde aktarılması sağlanmalıdır” diye konuştu.