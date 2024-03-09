Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Yeniden Başlangıçların Başlama Noktası” sloganıyla hazırlanan proje kapsamında, özellikle emeklilerin kaliteli zaman geçirebileceği İkinci Bahar Kıraathanelerinin ilki Düğmeciler’de açılışını gerçekleştirdi.

Topçular ve Düğmeciler bölgesindeki emekli vatandaşlara hizmet verecek olan Düğmeciler İkinci Bahar Kıraathanesi’nin açılışı için düzenlenen törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, önceki dönem İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Benim son zamanlarda gördüğüm en güzel eserlerden biri”

Açılış töreninde konuşma yapan önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, “O kadar güzel bir gün içerisindeyiz ki. Hem mübarek cuma günü, hem mübarek Ramazan’ın gölgesi şu anda hepimizin üzerinde. 5 yıldır güzel hizmetleriyle gurur duyduğumuz Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken beyin özellikle ikinci baharda olan büyüklerimiz için açtığı şu kıraathane belki de benim son zamanlarda gördüğüm en güzel eserlerden biri” dedi.

“İkinci Bahar Kıraathanesi’ni sizlerle buluşturdu"

Bu güzel dokunuşların herkesi olduğu gibi kendisini de mutlu ettiğini belirten Soylu, konuşmasına şöyle devam etti: “Hepimizin, hayatımızın gelecek zaman dilimleri içerisinde oturup sohbet edeceğimiz, dertleşebileceğimiz, birbirimizle dayanışacağımız şöyle güzel yerlere ihtiyacı var. Deniz Başkan bunu tespit etmiş, görmüş ve bugün İkinci Bahar Kıraathanesi’ni sizlerle buluşturdu. Ona dua ediyorum. İsmi de güzel ’İkinci Bahar.’ Tebrik ediyorum, büyüklerimize her şeyin en iyisi yakışır.”

“Topçular ve Düğmeciler bölgesinde emekli sayısının fazla olduğunu tespit ettik"

Bu açılışla birlikte hizmete alınan eser sayısının 92 olduğunu dile getiren Başkan Deniz Köken ise “Bu süreçte yaptığımız anketlerde Topçular ve Düğmeciler bölgesinde emekli sayısının fazla olduğunu tespit ettik. Yine aynı anketlerde emeklilerimizin bölgede gidecek yerleri olmadığını tespit ettik. Sonra da burada, değerli komşularımızın gün içerisinde vakit geçirebileceği mekanı onlar için tahsis ettik. Arkasında mescidi var. İçerisinde satrancı, kitapları, bulmacası, çayı ve kahvesi var. Dostlarımız gelsin, burada vakitlerini geçirsin. Biz ancak sizlerin mutluluğuyla mutlu olabiliriz" ifadelerini kullandı.

“İmkanımız varsa yapıyoruz"

Başkan Deniz Köken sözlerini şöyle sürdürdü: "İmkanımız varsa yapıyoruz, vatandaşlarımızın hizmetine veriyoruz. Hiç havuzumuz yokken üç tane oldu, hiç kütüphanemiz yokken üç tane oldu, bir spor salonumuz yokken şu an spor salonumuz var. Biz bölgemizi seviyoruz, bu bölgedeki vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Seksenler dizisinde Bekçi Bekir karakterini canlandıran sevilen oyuncu Hacı Ali Konuk’un da katıldığı törende konuşmaların ardından Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, önceki dönem İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bölge sakinleri ile birlikte kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.