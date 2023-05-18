Düğün sezonu ülke genelinde başladı ve evlilik hazırlıkları hız kazandı. Evlilik adayları, özel günlerini unutulmaz kılmak için düğün davetiyesi seçimine büyük önem veriyor. Ancak son yıllarda, daha modern ve kişiselleştirilmiş düğün davetiye trendlerinin popülerlik kazandığı belirtildi.İSTANBUL (İGFA) - Düğün davetiyesi seçiminin çiftlerin düğün temasını yansıtan, kişisel tarzlarını yansıtan ve unutulmaz bir izlenim bırakan bir detay olduğunu söyleyen sektörün önemli isimlerinden Semih Uykutan, evlilik adaylarının bu özel günlerinde düğün davetiyesi seçimine özen göstererek, misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmak istediğini belirtti.

Geleneksel ve klasik düğün davetiye modelleri hala popülerliğini koruduğunu ifade eden Uykutan, “Zarif ve şık tasarımlar, çiftlerin tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Bu modeller genellikle beyaz veya krem renkte olup, son zamanlarda davetiyelere estetik bir görüntü kazandıran kişiselleştirilmiş davetiye mühürleri, davetiyeleri süslüyor. Geleneksel davetiye modelleri, evlilik ritüellerine ve aile değerlerine önem veren çiftler tarafından tercih ediliyor. Ancak son yıllarda, daha modern ve kişiselleştirilmiş düğün davetiye trendleri de popülerlik kazandı. Renkli ve canlı tasarımlar, çiftlerin kişiliklerini ve düğün temasını yansıtmak için tercih ediliyor. Özel illüstrasyonlar, fotoğraflar, mühürler veya çiftin hikayesini anlatan detaylar, davetiyelere benzersiz bir dokunuş katıyor” dedi.

SOSYAL MEDYA İÇİN DİJİTAL DAVETİYE

Dijital davetiyelerin de sosyal medyada paylaşılmak üzere ilgi gördüğünü ifade eden Uykutan, “Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dijital davetiyeler de yaygınlaşmış durumda. Çiftler, evliliklerini duyurmak için sosyal medya üzerinden dijital davetiyeler oluşturmayı tercih ediyor. Bu tarz davetiyeler, hızlı ve çevre dostu olmaları nedeniyle çiftler arasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Davetiye seçiminde, sürdürülebilirlik ve doğaya duyarlılık da artan bir öneme sahip. Geri dönüştürülebilir kağıtlar, organik mürekkepler ve çevre dostu malzemelerin kullanıldığı davetiyeler, çiftler arasında tercih edilen bir seçenek haline geldi" diye konuştu.