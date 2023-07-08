Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düğün eğlencesi kavgaya dönüştü. İki aile arasında çıkan kavga çok sayıda polis ekibinin müdahalesiyle sonlandı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Baki Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlenceyle başlayan düğün iki ailenin kavgasına dönüştü. Kavganın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, bir süre sonra kavgayı kontrol altına aldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Polis, konuya ilişkin inceleme başlattı.