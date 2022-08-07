Burhaniye mahallesi Parkyolu caddesi üzerinde düğün konvoyunda bulunan minibüs ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye mahallesi Parkyolu caddesi üzerinde düğün konvoyunda bulunan Arslan İ. yönetimindeki 34 LOU 20 plakalı minibüs Yücel sokağa dönüş yapmak istediği sırada, cadde üzerinde karşı istikametten seyir halinde olan Yusuf M. (21) yönetimindeki 16 AUD 138 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi minibüs sürücüsü ile düğün konvoyunda bulunan vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.