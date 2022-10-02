

Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Kozkucayolu sokak ile Divan sokağın kesiştiği noktada meydana geldi.

Kozluca yolu sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Abdullah A. (31) yönetimindeki 46 NR 739 plakalı hafif ticari araca, Divan sokaktan çıkan sürücü İlamettin Ç. (34) yönetimindeki 16 BU 364 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarında park halinde olan 06 BOL 077 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan yolcular Kader A.(31), Kübra Ş.(22) ile Nisanur A. (7) yaralandı. 5 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.