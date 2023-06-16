Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) öğrencileri, kampüs içerisinde yer alan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törenle mezun oldu.

Yabancı öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak olan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, TÖMER birimine ve birimde görevli değerli akademisyenlere teşekkür etti.

Kütahya Belediyesi-Dumlupınar Üniversitesi iş birliği devam edeceğine vurgu yapan Damcı, "Çünkü yıllar önce ben de bu üniversiteden mezun oldum. Dolayısıyla bir kan bağımız var. İnşallah bu bağımız memleketimiz için devam edecek. Mezuniyetinizin hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki yaşamlarınızda da başarılar diliyorum” dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) öğrencileri, yapılan konuşmaların ardından kendi ülkelerine özgü dansları ve şarkıları sergiledi.

Öğrencilerin gösterilerinin akabinde tören, mezun olan öğrencilere belgelerinin sunulmasıyla sona erdi.