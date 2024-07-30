Dünya müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi’i, 62. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup sponsorluğunda düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali, dünya müziğinin güçlü seslerinden Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi’yi Bursalılarla buluşturdu.

Müziği ile zamanları, ülkeleri ve kıtaları aşan Tunuslu-Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, besteci ve yapımcı olan Mathlouthi, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserde, büyüleyici performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı. Tunus devriminin ortasında seslendirdiği sembolik şarkısı ‘Kelmti Horra’ ile “Arap Baharının Sesi” lakabını kazanan Mathlouthi, muhteşem yorumu ve şarkılarıyla adeta dünya barışının simgesi haline geldi. Müzik dokusunu Sheikh Imam, Bob Dylan, Joan Baez, Jefferson Airplane, The Cranberries ve Tool gibi devrimci sanatçılardan esinlenerek inşa eden Mathlouthi, harika sesiyle izleyenleri adeta büyüledi. ‘Massive Will’, ‘Lose my Mind’ ve ‘Nar’ gibi şarkılarıyla sanatseverleri adeta büyüleyen Mathlouthi, davul performansıyla da büyük alkış aldı. Gece boyunca heyecanın hiç dinmediği konserde Mathlouthi, ‘Holm’ şarkısını ise Gazze’ye ithafen seslendirdi. Konserine, ‘Gelevera Deresi’ ve ‘Naci en Palestina’ ile son veren Mathlouthi, hayranları tarafından adeta alkış yağmuruna tutuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker, sanatçıya bu güzel gece için teşekkür ederek festival plaketini sundu.