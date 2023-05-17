Ev tekstili sektörünün dev buluşması HOMETEX kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, ev tekstili sektöründe moda ve trendleri belirlediklerini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonu ile düzenlenen HOMETEX, binlerce yerli ve yabancı firmayı bir araya getirdi.



11 holde, yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara, 850’ye yakın firma katıldı.

İstanbul Fuar Merkezi’ndeki dev buluşmanın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ev tekstili sektöründe yıllar önce başlattıkları fuarın, bugün dünyanın en önemli markalarından biri olduğunu söyledi. Başkan Burkay, “2022’de 3 yıllık bir aranın ardından HOMETEX’i büyük bir ilgiyle gerçekleştirmiştik. Bu yıl fuara geçen yıldan daha yoğun bir katılım var. Ev tekstili sektöründe doğal kümelenme şehirleri olan İstanbul, Bursa, Kahramanmaraş, Denizli, Adana, Ankara ve Gaziantep gibi illerimizdeki firmalarımız fuara büyük ilgi gösterdi. Bu sene uluslararası katılımcı sayısı da ciddi oranda arttı. Uluslararası hüviyetimiz iyice perçinlendi. Geçen yılki fuarın ilk günüyle kıyasladığımızda özellikle büyük bölümü yabancı olmak üzere ziyaretçi sayımızda yüzde 15’ten fazla bir artış var.” dedi.

Türkiye’nin ev tekstilinde bulunduğu coğrafyanın üretim merkezi haline geldiğini vurgulayan Başkan İbrahim Burkay, “Başta yakın çevre ülkelerimiz olmak üzere, Avrupa Birliği pazarı, kıta Amerika’sı ve üçüncü ülkelerde Türk firmalarının gücü ve potansiyeli çok yüksek. Bu fuar da bunun en önemli kanıtı. Böyle bir fuar alanını yenileyerek iş dünyasının hizmetine sunan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) değerli Başkanı Şekib Avdagiç’e ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Ayrıca TETSİAD ve KFA Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen fuara sektörün tüm paydaşlarının desteği, HOMETEX’in gücüne güç katmaktadır.” diye konuştu.

“SEKTÖRE YÜZDE 25 DÜZEYİNDE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, fuara yaklaşık 850 firmanın katıldığını, 20’ye yakın ülkeden de yaklaşık 200 yabancı firmanın ürünlerini ziyaretçileriyle buluşturduğunu söyledi. Bayram, bundan 31 yıl önce bir otelin salonunda 600 metrekare ile başlayan HOMETEX fuarının bugün 200 bin metrekarelik alanda gerçekleştiğine dikkati çekti. Türkiye’nin ev tekstilinde dünyanın en önemli üreticilerinden biri olduğunu hatırlatan Hasan Hüseyin Bayram, bunda HOMETEX’in büyük payı olduğunu bildirdi. Sektörün 180 ülkeye yaklaşık 3,5 milyar dolar ihracat yaptığına değinen Bayram, bu rakamın kargo ve yolcu beraberindeki ürün satışıyla birlikte 5 milyar dolara ulaştığını vurguladı. TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, “Bu yılki fuarda kurulacak yeni iş bağlantılarıyla ev tekstili sektörüne yüzde 20-25 düzeyinde katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.” dedi.

“DÜNYADA İLK 5 ÜLKE ARASINDAYIZ”

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ev tekstili sektörünün 2022 yılını 3,5 milyar dolarlık ihracatla tamamladığını söyledi. Türkiye’nin sektörde dünyadaki ilk 5 ülke arasında olduğunu işaret eden Memişoğlu, “Bu başarıda HOMETEX’in büyük katkısı var. Burada kendi markalarımızla daha çok ürün satıyoruz. Fuarımızın başarısı sektörümüzün geleceği için çok önemli. Başta BTSO, TETSİAD ve tüm ihracatçı birliklerinin uyumlu çalışması fuarın başarısını artırıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu da yenilenen fuar alanında böylesine güzel bir organizasyonun gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sektörün tüm paydaşlarının güç birliği yapması, hem sektör hem de ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Başta BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay olmak üzere bu örnek birlikteliğin oluşmasına katkı sağlayan herkesi yürekten kutluyorum.” dedi.