Bu yıl 61.si gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali tüm heyecanı ile devam ediyor. Dünyaca ünlü Azerbaycanlı ses sanatçısı Alim Qasimov, Caz Müziği’nin en önemli isimlerinden Michel Godard ve Türkiye’nin klarnet sesi Hüsnü Şenlendirici, Açıkhava Tiyatrosu’nda buluştu.ERSEL NALBANT / HERKES DUYSUN

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, ATIŞ Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 61’incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, dünya müziğinin ünlü isimlerini ağırladı.

Socar Türkiye – Bursagaz’ın etkinlik sponsoru olduğu konserde dünyaca ünlü Azerbaycanlı sanatçı Qasimov’a geleneksel müzik türlerini Godard’ın modern müziği ile harmanladı. Ünlü virtüöz Hüsnü Şenlendirici ise klarnetin büyüsü ile Açıkahava Tiyatrosu’nu dolduran izleyenleri mest etti.

Sahneye ilk olarak dünyanın önde gelen muğam yorumcularından, Azerbaycanlı ses sanatçısı Alim Qasimov’a, Tar Virtüözü Zeki Veliyev’le birlikte çıktı. 1999 yılında Uluslararası Müzik Konseyi tarafından UNESCO Müzik Ödülüne layık görülen ve Azerbaycan’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada albümleri dinlenen Qasimov, enstrümanları eşliğinde seslendirdiği müziklerle dinleyicilerin beğenisini topladı.

Qasimov’nın ardından dünyaca ünlü caz müziği sanatçısı Michel Godard da 16. Yüzyıl enstrümanlarından Serpent eşliğinde verdiği konserde, makamsal müziği caz müzik çerçevesinde yorumlayarak harika bir resital sundu.

Konserin son bölümünde ise ikiliye klarnetin büyüsünü kendine has üslubuyla ülke sınırları dışında da geniş kitlelere ulaştıran ünlü virtüöz Hüsnü Şenlendirici eşlik etti. Üçlü, bu proje konserinde dünya ezgileri ve Hüsnü Şenlendirici’nin klarnet solosu ile izleyenlere muhteşem bir müzik ziyafeti verdi.

Etkinlik Sponsoru Socar Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, Socar Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Dağıtım Başkan Yardımcı Ertan Yıldız ve Socar Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Bursa Operasyonları Başkan Yardımcısı Dinçer Akbaba, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız’la birlikte, sanatçılar Qasimov, Godard, Şenlendirici ve Tar Virtüözü Zeki Veliyev’e teşekkür plaketi sundular. BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik de etkinlik sponsoru Socar Türkiye-Bursagaz temsilcilerine, festivale katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.