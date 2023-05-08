İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, IGF World Folklore Union (Dünya Folklor Birliği) tarafından IGF Gold Star ödülüne layık görüldüKOCAELİ (İGFA) - 1949 yılında kurulan ve dünyanın 72 ülkesinde faaliyet gösteren IGF World Folklore Union (Dünya Folklor Birliği), İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sanat Akademisi’ni kente kazandırdığı ve sanat çalışmalarına verdiği destekten dolayı Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e IGF Gold Star ödülü verildi.

Ödül töreni 6 Mayıs’ta Romanya’nın Satu Maru şehrinde gerçekleştirildi. 70 ülkenin üye olduğu Dünya Folklor Birliğinde delege ülkelerin kararıyla Türkiye’den İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ödüle layık görüldü.

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Mehmet Ali Paşa Mahallesinde ‘Sanat Kenti İzmit’ anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sanat Akademisi kenti sanatla dolu eski günlerine yeniden döndürmek için; nitelikli eğitmen kadrosu, eğitimde uygulamalı ve modern eğitim anlayışıyla dans, müzik, görsel sanatlar, drama-tiyatro bölümlerinde toplamda 1000 öğrenciye eğitim veriyor.