Karacabey Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle düzenlenen Osman Önder Kupası Sergisi, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü'nde Karacabey'deki 100. Yıl Sanat Galerisi'nde açılacak. Sergi, Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nin birinci katında yer alan galeride 28 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Dünya Fotoğrafçılık Günü vesilesiyle böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Karabatı, “Bu özel gün için düzenlediğimiz sergiyle vatandaşlarımızı sanatsal bir deneyimle buluşturmak istedik. 19-28 Ağustos tarihlerinde sergiyi ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Tüm halkımızı galerimize davet ediyorum” dedi.

BUFSAD Başkanı Tarık Akkurt ise serginin amacını şu şekilde açıkladı: “Osman Önder Kupası, Bursa’da birçok fotoğrafçının gelişimine katkıda bulunan Osman Önder’in anısını yaşatmak ve yenilikçi fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenleniyor. Fotoğrafçılar, bu yarışmada ‘proje’ temelli çalışmalara odaklanarak, konu, teknik veya üslup açısından bütünlük taşıyan seri fotoğraflar üretmeleri bekleniyor.”

Sergi, 19-28 Ağustos tarihleri arasında, pazar günleri hariç, her gün 09.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilir.