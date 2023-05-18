Uluslararası Mini Futbol Federasyonu tarafından Kocaeli’de düzenlenecek Dünya Halı Saha Mini Futbol Şampiyonası, 19 Mayıs Cuma akşamı İzmit Doğu Kışla Spor Tesisleri’nde başlayacak.

Uluslararası Mini Futbol Federasyonu ve Acun Medya tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Dünya Halı Saha Futbol Şampiyonası, 19-25 Mayıs tarihleri arasında turnuva öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen İzmit Doğu Kışla Spor Tesisleri’nde yapılacak. 16 ülkenin yer alacağı şampiyona 19 Mayıs Cuma saat 21.00’de ev sahibi Türkiye ile Irak takımları arasında oynanacak maç ile start alacak. Açılış seremonisi ise saat 19.00’da yapılacak. Çeşitli gösterilerin yapılacağı seremoni sonrası gösteri maçı oynanacak. Birçok tanınmış ismin yer alacağı bu karşılaşmada, takımların başında sürpriz isimler sahaya çıkacak.

Öte yandan, turnuvaya ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tesisi adeta mini bir stada çevirdi. Türk Milli Takım oyuncuları, önceki akşam sahada kendi aralarında hazırlık maçı yaptı.