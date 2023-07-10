Bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndan dünyaya barış ve kardeşlik mesajlarının verildiği dans gösterileriyle devam ediyor.

Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği olma unvanına sahip Uluslararası Bursa Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen ve bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, bu yıl 17 farklı ülkeden 650 misafir dansçıya ev sahipliği yapıyor. Yarışmada ayrıca 20’den fazla yerel ekip de gösterileriyle sahne alıyor.

Alanında dünyanın en prestijli etkinlerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 35 yıldır olduğu gibi bu yıl da birçok farklı ülkeden dansçıyı, hem hünerlerini sergilemek hem de kültürlerini tanıtmak için Bursa’da buluşturdu. 7 Temmuz’da başlayan yarışmada, yabancı ekipler bir taraftan Altın Karagöz’ü kazanabilmek için performanslarını sergilerken, diğer yandan şehrin farklı noktalarında yaptıkları açık hava gösterileriyle de renkli kültürlerini Bursa sokaklarına taşıyorlar. Şehrin 17 ilçesindeki alışveriş merkezleri ve meydanlarda gösterileriyle izleyenlere adeta görsel şölen yaşatan yabancı dansçılar, Parkur AVM, Podyum Park ve Kent Müzesi önündeki sergiledikleri şovlarda renkli kostümleri, hareketli danslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Durmazlar’ın ana sponsorluğunda, Referans Catering, Parkur Zeplinx Karina Otel ve Hayat Hastanesi’nin de destekleriyle gerçekleştirilen yarışmanın, 12 Temmuz Çarşamba günü yapılacak gala gecesinde jüri değerlendirmesi sonucu birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncüye 2 bin Avro ödül verilecek. Ayrıca bir ekip ise bin Avro TÜRKSOY özel ödülünün sahibi olacak. Bu yıl bir ödülde seyirci oylamaları ile yapılacak. Finalde tüm seyircilerin akıllı cihazlarından yapacakları oylama sonucunda bir ekibe Seyirci Özel Ödülü verilecek.