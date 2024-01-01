Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW) tarafından yapılan son açıklamada, geçtiğimiz 2023 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 66 milyon kişi artarak, 2024 yılı başında 8 milyar 73 milyon 859 bin 407 kişiye ulaştığı belirtildi. Bu rakam, tespit edilen en yüksek nüfus sayısı olmasına rağmen, uzmanlar tarafından dünya genelindeki nüfus artışının on yıllardır yavaşladığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, en hızlı nüfus artışının 1965 ve 1970 yılları arasında yaşandığı ifade edildi. Ancak, söz konusu dönemden sonra dünya genelinde nüfus artışındaki göreceli azalmanın neredeyse yarı yarıya olduğu belirtildi.

DSW'nin açıklamasına göre, dünya genelindeki nüfus artışındaki yavaşlamanın temel nedenlerinden biri, kadınların ortalama olarak daha az çocuk sahibi olmaları. Ancak, Afrika'da bu eğilimin farklı bir seyir izlediği ve 2080 yılına kadar nüfusunun günümüze göre yaklaşık iki kat artarak 2,5 milyara ulaşması bekleniyor.

Uzmanlara göre, Afrika'daki bu hızlı nüfus artışının arkasında yetersiz cinsel eğitim, doğum kontrol yöntemlerine erişim zorluğu ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi faktörler bulunuyor. Dünya Nüfus Vakfı Genel Müdürü Jan Kreutzberg, kadınların çocuk sahibi olma konusundaki kararlarını kendilerinin vermesi gerektiğini vurgulayarak, birçok bölgede çocukların hala yaşlılık için birer sigorta veya refah kaynağı olarak görüldüğünü kaydetti.