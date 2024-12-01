İzmir'de 90 ülkeden 3 bin 500 çocuk ve genci ağırlayan Dünya Robot Olimpiyatları (World Robot Olympiad-WRO) Türkiye Uluslararası Finali, muhteşem bir kapanış töreniyle sona erdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğinde düzenlenen olimpiyatların kapanış programında, kazanan takımlar ödüllerini alırken, 2025 WRO’nun ev sahibi Singapur temsilcilerine de bayrak devri yapıldı.

Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Türkiye Uluslararası Finali, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliği ve Earth Allies temasıyla Fuar İzmir’de gerçekleştirildi. 90 ülkeden 3 bin 500 çocuk ve genç, bilim ve robotik üzerine beyin fırtınası estirdi, çok sayıda proje geliştirdi. Olimpiyatların kapanış töreni de renkli görüntülere sahne oldu. Sahne gösterileri, adeta görsel şölen yarattı. Ödül töreninde, çeşitli kategorilerde projeleri dereceye giren takımlar sahneye çıkarak ödüllerini alırken, gönüllüler de hep birlikte sahneye çıkıp selam verdi. Törende ayrıca 2025 WRO’nun ev sahibi Singapur temsilcilerine bayrak devri yapıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, teknolojinin hem günümüz hem de gelecek için önemli olduğuna vurgu yaparak dünyada her gün yaşanan gelişmelerin inanılmaz bir hızla devam ettiğini söyledi. Olimpiyatların farklı kültürlerden binlerce fikri bir araya getirdiğini sözlerine ekleyen Yıldır, organizasyonun Türkiye ve İzmir için de küresel bir tanıtım fırsatı yarattığını kaydetti.

“GELECEK SİZİN ELLERİNİZDE”

Geliştirilen fikirler, tutku ve enerjinin geleceği değiştireceğini dile getiren Demir, organizasyonun gerçekleşmesinde katkıları için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ve İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ile organizatörler, destekçiler, gönüllüler, paydaşlar ve Bilim Kahramanları Derneği'ne teşekkür etti.

“Robotlar, gelecek dünya problemleri ve çözümleri için çok önemli” Organizasyonun ana sponsoru Aramco’nun Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Khalid Al-Zamil, “Yetenekli yarışmacılar harika bir başarı sergiledi. WRO daha iyi bir gelecek için yetenekleri besliyor. Robotlar, gelecek dünyanın problemleri ve çözümleri için çok önemli” ifadelerini kullandı. WRO Genel Sekreteri Claus Ditlev Christensen de geleceğin yenilikçileri adına Aramco ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Singapur’a bayrak devri Kapanış programında WRO’nun bir sonraki ev sahibinin Singapur olacağı duyuruldu. Singapur’da bulunan Uzay Fakültesi CEO’su Lynette Ten, “Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Harika bir konukseverlikle ağırlandık. Singapur’a daha kalabalık gelin. Hepinizle birlikte geleceği yaratacağımız için çok heyecanlıyız” sözlerine yer verdi. Törende Singapur delegasyonuna Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir ve organizasyonun diğer temsilcileri tarafından bayrak devri yapıldı.

Türkiye’de ilk kez düzenlendi

Bu yıl “EARTH ALLIES” teması altında düzenlenen finalde, gezegenin sınırlı kaynaklarının ve verimli ve adil kullanımına odaklanıldı. Ayrıca doğal afetler yaşanmadan ve yaşandıktan sonra robotik çözümlerden nasıl faydalanabileceğimize dair öneriler paylaşıldı. Türkiye’de ilk kez düzenlenen organizasyon, sadece bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda kültürel çeşitlilik ve iş birliği bilincini de artırdı. Dünyanın dört bir yanından gelen jüri üyeleri, dereceye giren takımları belirledi. Puanlama sistemi üzerinden en yüksek puanı alan takımlar dereceye girdi.

Future Engineers kategorisi kazananları

Ödül töreninde Future Engineers kategorisinde birinci takım Macaristan’dan Storm NGR oldu. Bu kategoride sırasıyla Kazakistan’dan QYZYLORDA Flame takımı ikinci, Filipinler’den BSU Ispartan takımı üçüncü, Almanya’dan Roadrunners takımı dördüncü, Kanada’dan ASPARAGUS takımı beşinci, Tayland’dan KMIDS TDF takımı altıncı, Romanya’dan Nervana Cancer takımı yedinci ve Çin Taipei’den FireOnAllCylinders takımı da sekizinci oldu.

Future Innovators Elementary kategorisi kazananları

Future Innovators Elementary kategorisinde Malezya’dan The Magical Trio takımı birinci, Malezya’dan TerraFlood takımı ikinci, Hindistan’dan Rescue Tech Allies takımı üçüncü, Amerika Birleşik Devletleri’nden Leavbotics takımı dördüncü, Kanada’dan Terrasoil takımı beşinci, Panama’dan Apollo Kids takımı altıncı, Hong Kong’dan HK-KCOBAPS1 Steamer takımı yedinci, Vietnam’dan Guardians Of Earth takımı da sekizinci oldu.

Future Innovators Junior kategorisi kazananları

Future Innovators Junior kategorisinde Endonezya’dan SWA Ocean Voyager takımı birinci, Azerbaycan’dan Multi-Culture AZE takımı ikinci, Avusturalya’dan The Simpsons takımı üçüncü, Malezya’dan Sprout Shield takımı dördüncü, Portekiz’den Life Savers takımı beşinci, Yunanistan’dan BotaniQ takımı altıncı, Porto Riko’dan Robinson School FIJ takımı yedinci, Filipinler’den SanJose NHS-Talibon takımı sekizinci oldu.

Future Innovators Senior kategorisi kazananları

Future Innovators Senior kategorisinde Venezuela’dan Robotik Dreamers takımı birinci, Hollanda’dan BTScout takımı ikinci, Kazakistan’dan Kozqaraz takımı üçüncü, Fas’tan Nextech takımı dördüncü, İtalya’dan Remate takımı beşinci, Malezya’dan Avant-Garde takımı altıncı, Japonya’dan Ultra S takımı yedinci, El Salvador’dan Team Luma takımı sekizinci oldu.

Robomission Elementary kategorisi kazananları

Robomission Elementary kategorisinde Almanya’dan GIP Fancy Bots takımı birinci, Vietnam’dan GV2-HSRL-01 takımı ikinci, Tayland’dan Skyfall takımı üçüncü, Malezya’dan Glorious Future takımı dördüncü, Amerika Birleşik Devletleri’nden Johnny 2.0 takımı beşinci, Almanya’dan SimpleBotsElementary takımı altıncı, Amerika Birleşik Devletleri’nden Chaotic takımı yedinci ve Vietnam’dan GV-HSRL-B1-01 takımı sekizinci oldu.

Robomission Junior kategorisi kazananları

Robomission Junior kategorisinde Malezya’dan Up Up CHM1 takımı birinci, Malezya’dan French Toast takımı ikinci, Vietnam’dan Hong Bang 1 takımı üçüncü, Cin Taipei’den OFDL Idea Taiwan takımı dördüncü, Japonya’dan Hot Chicken takımı beşinci, Güney Kore’den Glasses takımı altıncı, Japonya’dan Amicus Girls takımı yedinci, Vietnam’dan XLR8 takımı sekizinci oldu.

Robomission Senior kategorisi kazananları

Robomission Senior kategorisinde Japonya’dan YTHS 2BY takımı birinci, Malezya’dan Up Up CHM takımı ikinci, Japonya’dan Meiden takımı üçüncü, İsviçre’den Robolution takımı dördüncü, Macaristan’dan Storms RMS takımı beşinci, Japonya’dan Amicus R2K takımı altıncı, Kazakistan’dan QYZYLORDA Rage takımı yedinci, Kanada’dan Aleph-Null takımı sekizinci oldu.

Robosports kategorisi kazananları

Robosports kategorisi kazananları ise Çin Taipei’den OFDL JFR Taiwan takımı birinci, Yunanistan’dan BitLab takımı ikinci, Malezya’dan Up Up C.H.M takımı üçüncü, Çin Taipei’den OFDL CZX Taiwan takımı dördüncü, Romanya’dan Nerdvana Scoripo takımı beşinci, Malezya’dan Kh RoboKnights takımı altıncı, Kazakistan’dan Grow takımı yedinci, Kazakistan’dan Avangard takımı sekizinci oldu.

Özel ödüller verildi

Ödül töreninde ayrıca Senior Start-up Idea Award, Hindistan’dan Coastal Custodians takımına gitti. Tüm yaş gruplarında Team Award, Azerbaycan’dan MultiCulture takımına verildi. Elementary Team Spirit Award Tayland’dan 3 Chicken takımına gitti. Juinor Technical Solution Award da Kazakistan’dan 216 GT Innovators takımına verildi. Teknoloji, tasarım ve inovasyonda mükemmellik için önemli bir ödül olarak nitelenen Aramco’nun özel ödülü ise Venezuela’dan Robotic Dreamers takımına verildi. Lego Education Creativity Award da Kosta Rika’dan Three Musketeers takımına verildi.