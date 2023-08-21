Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcusu, Ürdün’de düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Muhammed Ali Göçmen 72 kilogramda üçüncü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcusu Muhammed Ali Göçmen, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. 18-20 Ağustos 2023 tarihlerinde Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’na katılan başarılı sporcu, 72 kilogramda üçüncü olarak bronz madalya sahibi oldu. Birbirinden zorlu rakiplerine karşı mücadele veren Göçmen, Belaruslu rakibini Zakhar Yanevich’i 10-2 ve Amerikalı rakibi Braden Scott Stauffenberg’i 9-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale kadar gelmeyi başardı. Üçüncülük maçında ise Alman rakibi Aaron Bellscheidt’i 5-4 yenerek bronz madalyaya hak kazandı.