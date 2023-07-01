Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu "Quacquarelli Symonds (QS) 2024 Dünya Üniversiteleri" sıralamasında 501’inci sırada yer aldı.İZMİR (İGFA) - Dünya genelinde 2 bin 963 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği ve bin 503 üniversitenin sıralandığı “QS 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralaması”na Türkiye'den 25 üniversite girmeye hak kazandı.

Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), rekabetin yoğun olduğu listede başarılı performansı ile iki yıldır mevcut konumunu korumayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde Times Higher Education (THE) Asya Üniversiteleri Sıralaması 2023 Listesi’nde yükselişini sürdürerek 401-500 bandında yer alan DEÜ, elde ettiği başarılarla ülkemizin gururu oldu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında olma hedefiyle faaliyetler yürütüldüğünü kaydederek, “Araştırma Üniversitemizin akademik başarılarının çıktılarını, dünyanın en iyilerinin sıralandığı listelerde görmek bizleri gururlandırıyor. Asya’dan Avrupa’ya birçok kıtada vizyonumuz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu, ‘Dünya Üniversiteleri arasında ilk 500’de yer almalı’ hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tıp Fakültemiz modern teknolojiyle donatılan teknik altyapısı, alanında uzman akademik kadroları ile kentimize ve bölgemize büyük hizmetler vermektedir. Bu başarının uluslararası sıralama kuruluşlarınca takdir edilmesi, bizleri gururlandırmış, yeni başarılar için ilham kaynağı olmuştur. Emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YENİLİKÇİ VE İNOVATİF PROJELER

Dokuz Eylül’ün başarısının ardında, yenilikçi ve toplumları ilgilendiren uluslararası projelerin bulunduğuna dikkati çeken Rektör Hotar, “Dokuz Eylül, akademik başarıların yanında, yerli ve yabancı tüm toplumları ilgilendiren önemli çalışmalara, inovatif buluşlara imza atıyor. Dünyadaki birçok kuruluş tarafından takdir gören bu çalışmalar, Üniversitemizin başarılarının tesadüf olmadığını ortaya koyuyor. Biz öğrencilerimize en iyi akademik eğitimi vermenin yanında, toplumsal fayda açısından hazırlanan projelere destek veriyoruz. Üniversite - Toplum bütünleşmesi, başarımızın en önemli unsurlarından biridir” ifadelerini kullandı.