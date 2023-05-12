Türkiye’de tarımın öncü şirketlerinden HEKTAŞ, 15 – 18 Mayıs tarihleri arasında Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki Ar-Ge merkezi F.A.R.M.’da 2’nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi’ne ev sahipliği yapacak.BURSA (İGFA) - OYAK Grubu Şirketlerinden HEKTAŞ, uluslararası ölçekte bir etkinlikte dünyadan bitki koruma alanında uzman bilim insanlarını ağırlayacak.

TARIMDAKİ DÖNÜŞÜM KONUŞULACAK

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, HEKTAŞ’ın Türkiye’ye kazandırdığı dünyanın sayılı Ar-Ge merkezlerinden F.A.R.M.’da uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Son yıllarda dünyada sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğiyle ilgili farkındalığın yükseldiğine dikkat çeken Erdem, “HEKTAŞ’ı yeniden konumlandırarak başladığımız çalışmalarla tarımda yenilikçi uygulamalara öncülük eden ve hayata geçiren bir şirketi ülkemize kazandırdık. Son yedi yılda geliştirdiğimiz yaklaşım ve bu doğrultudaki stratejik hamlelerimizle ‘Tarım 4.0’ dönüşümüne imza atan HEKTAŞ, bugün ulaştığı noktada ‘Tarım 5.0’a yön veriyor. Tarımın geleceği yalnız tarlalarda değil Ar-Ge merkezlerinde teknoloji ve bilimle belirleniyor. HEKTAŞ ile sadece bugünün değil geleceğin projelerini ve çiftçilerini de hazırlıyoruz. Ev sahipliğini üstlendiğimiz kongrede, alanlarında uzman bilim insanlarının bitki koruma stratejilerine yeniden yöne vereceğine inanıyoruz. Bu kongre, bitki korumada inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili bir kilometre taşı olacak” diye konuştu.

Bini aşkın katılımcının takip edeceği kongrede dsRNA-bazlı yeni nesil pestisitlerden örümcek zehrinden geliştirilen insektisitlere kadar birçok yenilik tanıtılacak.