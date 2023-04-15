Okulların bahar tatili, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bir arada yaşanacağı 20 - 23 Nisan döneminde, Ataşehir -Metropol İstanbul dünyaca ünlü gösteri grubu “Afro Africa Circus” şovuna ev sahipliği yapacak.İSTANBUL (İGFA) - Renkli kostümleri, hayranlık uyandıran akrobatik dans şovları ile sahnelendiği ülkelerde ayakta alkışlanan “Afro Africa Circus”, 20 – 23 Nisan tarihlerinde Metropol İstanbul’da sahne alacak.

Müzik ve dansın birlikteliğinden ortaya çıkan enerjiyi, kusursuz bir şekilde sahneye taşıyan grup, gösteri esnasında izleyenleri de içine alıyor. Her yaş grubuna hitap eden gösteriyi; AVM ziyaretçileri ücretsiz olarak izleyebilecek.

Patenli gençlerden oluşan ekiplerin bayrak dağıtımı ile bayram coşkusunun doruğa çıkacağı Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi’nde, gösteri ve etkinlikler 4 gün boyunca devam edecek.