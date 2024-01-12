ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Citigroup, orta vadede 20 bin çalışanını işten çıkaracak. Bankanın Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Mason, önümüzdeki iki yıl içinde binlerce çalışanın işine son verileceğini duyurdu.

Yeniden yapılanmanın ilk çeyrek sonunda başlaması planlanan süreçte Mason, işten çıkarmaların Citigroup'un gelir artışını engellemeyeceğini vurguladı.

Mark Mason, Citigroup'un orta vadede çalışan sayısını 20 bin kişi azaltma kararını açıkladı.

Citigroup'un bugünkü mali tablosuna göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 1,8 milyar dolarlık bir zarar açıkladı. Bankanın hisse başına düşen zararı ise aynı dönemde 1,6 dolar oldu.

Geçen yıl duyurulan yeniden yapılanma planı kapsamında Citigroup, organizasyonel değişikliklere gitme kararı almıştı.