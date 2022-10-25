Dünyaca ünlü Mikro-Art sanatçısı, İnegöllü ressam Hasan Kale, ABD Miami’ye davet edildi. Ünlü sanatçı yeni projeleriyle ABD’lileri mest etmeye hazırlanıyor.

1959 İnegöl doğumlu olan Hasan Kale ününe ün katmaya devam ediyor. Çocukluk yıllarından itibaren resimle ilgilen kariyerine ise, askerlik sonrası yerleştiği İstanbul’da minyatür çizerek başlayan Hasan Kale, sanat projelerine dahil oldu.

Resim çalışmalarına ara vermeden birçok önemli firmaya mücevher tasarımı yapan minyatür sanatçısı, eserlerini çağdaş bir gözle yorumlamasıyla kısa sürede dünyada ün yaptı. Çivi, mercimek, pirinç tanesi, ipek kozası, arı kanadı, toplu iğne başı, kahve çekirdeği gibi nesnelere minyatür resimler çizen İnegöllü sanatçı, Türkiye’nin birçok şehrinde, dünyanın birçok ülkesinde sergiler açtı. Dünyanın en bilinen Mikro Art sanatçıları arasında yer alan ünlü ressamın, İnegöl Kent Müzesinde bağışladığı eserleri de sergileniyor.

Son olarak yaptığı paylaşımı ile heyecan yaratan Hasan Kale, Amerika Birleşik Devletleri Miami’den paylaşım yaparak, yeni projelerin müjdesini verdi.