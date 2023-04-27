Bursa’nın İznik ilçesinin yetiştirdiği ve uzun yıllar ABD’de yaşayan dünya çapında ünlü ressam Prof. Zeki Fındıkoğlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
İznik ilçesi Mahallesi’nin yetiştirdiği ve hayatının 37 senesini ABD’de geçiren dünyaca ünlü ressam Prof. Zeki Fındıkoğlu, 77 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Fındıkoğlu’nun cenazesi, Boyalıca Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi.