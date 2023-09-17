İstanbul, dünyanın önde gelen olimpiyat sporcularını ağırladı. Dünya Olimpian Forumu’nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hedeflerinin İstanbul’a 2036 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın getirmek olduğunu vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul, 16-17 Eylül 2023’te gerçekleşecek Dünya Olimpian Forumu’na (World Olympians Forum-WOF) ev sahipliği yaptı. Dünyada, sadece olimpiyat oyunlarında mücadele eden sporcuların alabildiği ve ömür boyu taşıdığı “OLY” unvanına sahip birbirinden önemli isimleri Sarıyer’deki Volkswagen Arena’da bir araya getiren etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dünya Olimpianlar Derneği (World Olympians Association-WOA) Başkanı Joel Bouzou birer konuşma yaptı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Tomas Bach da foruma yolladığı video mesajıyla görüşlerini paylaştı.

“YILDIZLAR, ROL MODELİ”

Herkesin hayatında rol model olarak aldığı bazı sporcular olduğunu belirten İmamoğlu, “Hepimizin özel hissetmemize, motive olmamıza neden olan, rol model olarak aldığımız çok sporcular hatırlıyorum. Küçüklükten itibaren onları izleyerek, onların hareketlerini taklit ederek kendimizi geliştiririz. Küçüklükten itibaren onları izlemekten, onların hareketlerini taklit etmekten alıkoyamayız kendimizi ve böylesi hareketlerle aslında kendimizi geliştiririz. Bazen ekranların karşısında onları taklit ederiz, bazen spor yaparken, spor sahalarına ilk adımlarımızı attığımızda, onlar gibi hareket etmeye ve onlar gibi davranmaya çalışırız. Hatta kendimize onların isimlerini bile lakap olarak takarız. Araştırmalar, insanların sporcu olmaya ve spor yapmaya karar vermelerine, yüzde 80’in üstündeki oranlarda spor yıldızlarının yol açtığını gösteriyor. Yıldızlar, sadece spor yapan sağlıklı insanlar değil, daha sosyal ve her konuda daha dinamik bireyler olmamızı sağlıyorlar” dedi.

“FİLENİN SULTANLARI, BİZİ GURURLANDIRIYOR VE ÜMÜTLENDİRİYOR”

Bu tür sporculara örnek olarak boksör Muhammed Ali, jimnastikçi Nadia Comaneci ve atlet Usain Bolt’u gösteren İmamoğlu, “Türkiye olarak, son yıllarda bizler de eşsiz bir hikâyeye yakından tanıklık ediyoruz. Her yönüyle çok mesajlarla dolu. Kadın Voleybol Milli Takımımız, bizim deyimimizle ‘Filenin Sultanları’, son yıllarda elde ettikleri uluslararası başarılarla, Türkiye takım sporları tarihinin belki de en büyük zaferlerine tek tek imza attılar. Dünyanın bir numaralı takımı haline geldiler. Ama çok daha önemlisi, ülkemiz kadınları için mükemmel bir rol modeller haline geldiler. Şu anda benim evimde, 12 yaşındaki kızım voleybolla yaşıyor. Voleyboldaki kızların cesaretini, duruşunu, mücadele azmini, evin içerisinde hepimize yaşatıyor. Bana, eşime, iki oğluma yaşatıyor. O bakımdan onlarda o öz güveni görmek, bir takımın kadınların çok daha güçlü olabilme karakterine bu şekilde yön verebildiğini görmek, bir baba olarak, bir Belediye Başkanı olarak, toplumun yönetiminde olan bir insan olarak inanılmaz gururlandırıyor ve inanılmaz ümitlendiriyor. Ekip ruhu, disiplin ve pozitif kişiliklerle nasıl zirveye ulaşılabileceğini gösteren insanlar bunlar. Özellikle dünyada da çok tartışılan ve çokça yol almamız gerektiğini bildiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, ülkemiz tarihinde en güzel öyküyü ve en güzel yolculuğu bize yaşattılar ve yarattılar. Onların başarıları, genç kızlara, kendi hedeflerine inanmaları ve çalışmaları gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ediyorlar” şeklinde konuştu.

“KADINLARA, OLİMPİYATLARLA UMUT OLABİLİRİZ”

Olimpiyat sporcularının başarı hikâyelerinin, özellikle çocuklara ve kadınlara örnek olacağının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Erkek egemen toplumlarda, kendilerini kısıtlayan kurallarla yaşamak durumunda kalan tüm kadınlara, olimpiyatlarla umut olabiliriz. Kadınların sporun her alanında var olabileceğini ve erkeklerle eşit şartlarda yarışabileceğini gösterebiliriz. Genç kızlara kendi potansiyellerini gerçekleştirme konusunda cesaret verebiliriz. Araştırmalar, geleceğin kadın liderlerinin, spor sahalarından çıkacağını bizlere söylüyor. Birçok ülkede insan hakları ve sosyal adalet konularında yaşanan sıkıntıları, kadınların uğradığı haksızlıkları, kitlelere hep birlikte en güçlü şekilde anlatabiliriz. Paris 2024’ün, tarihte ilk kez kadın ve erkek sporculara eşit kota açmasını çok önemli görüyoruz. Spor ve olimpiyatlar yine öncü konumunda. Bizler bu öncü duruşu her alana yaymakla görevliyiz. Olimpiyatlar, dünyanın daha huzurlu ve barış dolu bir yer olması açısından da büyük önem taşıyor. Farklı ülkelerden, farklı kıtalardan, farklı kültürlerden gelen insanları bir araya getirerek ve uluslararası bir dostluk ve barış mesajı verir. Hep birlikte kardeşliğin ve insanlığın birliğini öne çıkarabiliriz. Farklı insan topluluklarını, geleneklerini tanıyarak daha toleranslı insanlar haline gelebiliriz. Gençlerimizi bu duygulara ve tutumlara yönlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ; 2036 OLİMPİYATLARI VE PARALİMPİK OYUNLARI’NI İSTANBUL’A GETİRMEK”

“Sokaklarında spor yapılabilen bir kentin, sürdürülebilir bir kent olduğu gerçeğiyle hareket ediyoruz” diyen İmamoğlu, hedeflerinin İstanbul’a 2036 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın getirmek olduğuna vurgu yaptı. Sydney 2000, Atina 2004, Beijing 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020’nin düzenlendikleri kentlere ekonomiden sosyal gelişime kadar farklı alanlarda kattığı değerlerden örnekler veren İmamoğlu, şöyle konuştu:

“İstanbul’un, dünyanın en büyük ve güzel kentlerinden birinin Belediye Başkanı olarak, benim ve tüm İstanbul halkının da benzer hayalleri var. Brisbane 2032’den sonraki olimpiyat olan 2036 için çalışmalarımızı her geçen gün hızlandırıyoruz. Ama burada şunu tüm açıklığıyla belirtmek istiyorum: Ev sahipliği açısından birçok farklı etkenin, bazen siyasi yaklaşımların önemli olduğunu biliyoruz. Bizim hedefimiz, İstanbul’un olimpiyat ev sahipliğine ulaşamasa da olimpik bir kent olmasını sağlamak. Sporun tüm olumlu etkilerini halkımıza, bölgemize, ülkemize ve çevremizdeki tüm coğrafyalara yaşatmak. Sadece coğrafi olarak değil, kültürel olarak da batı ve doğu arasında köprü olmaya devam etme konusunda da büyük bir yolculuğu var ettiğimizi biliyoruz. Bunun altını olimpik felsefeyle ve uluslararası spor organizasyonlarıyla çizdiğimiz takdirde, etkisinin dünyanın tüm ülkeleri için çok anlamlı olacağını biliyor ve görüyoruz. Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluklarının başkenti İstanbul’un en büyük meydanını 100 bin kişilik bir hipodromun süslediğini biliyoruz. İstanbullular sporun, rekabetin, takımlar arası mücadelenin heyecanını 2000 yıldır yaşıyorlar.”

“İSTANBUL OLİMPİK BİR KENT, TÜRKİYE BİR OLİMPİYAT ÜLKESİ”

Türkiye ve İstanbul’un önemli spor organizasyonlarını başarıyla yerine getirdiğini örnekleriyle aktaran İmamoğlu, “Uluslararası organizasyonlar dikkate alındığında, İstanbul zaten olimpik bir kent, Türkiye zaten bir olimpiyat ülkesi. Tüm bu çalışmaları, Avrupa’nın en genç ve dinamik nüfuslarından birine sahip bir ülkenin yetkilileri olarak yapıyoruz. Sadece sportif alanda değil, hayatlarının tümünde sporun olumlu etkilerini yaşamaları için, gençlerimize de yaş ortalaması 32 olan şehirde spor yoluyla dokunuyoruz ve dokunmaya devam edeceğiz. Yaptırdığımız ‘Yatırımın Sosyal Getirisi Analizi’ çalışmasıyla, İstanbul’da spora yapılan 1 birimlik yatırımın, vatandaşın gözünde 101,05 birimlik değeri olduğunu belirledik. Sportif etkinliklerimize katılanların yüzde 84’ü kendilerini daha zinde ve sağlıklı hissettiklerini belirtiyorlar. Yüzde 92’si, sporun toplumsal bütünleşme sağladığını fark ettiğini söylüyor. İstanbul, kadınlar açısından da bir olimpik kent. Açık hava etkinliklerimize katılanların yüzde 83’ü kadın. Ülkenin yüzde 90 üzerinde bir oranının desteklediği, sadece futbolda değil, 20’ye yakın olimpik sporda faaliyet gösteren Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve sayısız İstanbul takımıyla, farklı branşlarda yılın en az 300 günü sporla yaşayan bir nüfusa sahibiz. Hem de tam 16 milyon nüfusa sahibiz” bilgilerini paylaştı.

“2036 YOLUNDAKİ MACERAMIZ NASIL SONUÇLANIRSA SONUÇLANSIN…”

“Sokaklarımız, sahillerimiz, parklarımız, giderek gelişen spor altyapılarımızla olimpik bir kent olma yolundaki büyük hayalimizi sürdürüyoruz” diyen İmamoğlu, konuşmasını, “İstanbul 2036 yolundaki maceramız nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, dünya spor haritasının en parlak ve belirgin noktası olmak için yoğun çabalarımızı sürdüreceğiz. Ve bunda çok kararlıyız. Sizlerin varlığı, özellikle davetimizi kabul ederek İstanbul’da buluşmayı kabul etmeniz, etkinliğe dünyanın dört bir yanından katılımınız, spor adına, olimpiyatlar adına umutlarımızı arttırıyor. Konuşmamı bitirirken, hepinize spor dünyasına, spor yapan herkese katkılar sağlayacak, sporda yeni dönüşümlerin önünü açacak başarılı bir forum diliyorum. Hoş geldiniz, hepimize mutluluk ve gurur verdiniz” sözleriyle tamamladı.

BOUZOU: BURADA OLMAK BÜYÜK BİR ONUR

Olimpianlar hakkında bilgi veren Bouzou, yaptıkları projeleri örneklendirdi. “İstanbul, sadece harika bir şehir değil, ayrıca çok güzel bir spor kenti” diyen Bouzou, “İmamoğlu, ekibi ve konunun paydaşları hep birlikte çalışıyorlar. İstanbul’da yaşayan halkın spor etkinliklerinden faydalandıklarından emin oluyorlar. Fiziksel aktiveteler konusunda global bir kitlesi olduğunu söylemek mümkün” şeklinde konuştu. Obezite tehlikesine dikkat çeken Bouzou, bu anlamda olimpianlara düşen sorumluklar olduğunu belirtti. İBB ve Başkan İmamoğlu’na forumun düzenlenmesi nedeniyle teşekkürlerini sunan Bouzou, “Bugün burada olmak büyük bir onur” dedi.