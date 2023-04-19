Dünyaca ünlü virtüözler Eskişehir’de depremzedeler yararına verilen konserde dinleyicilerle buluştu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) ve Tasigo iş birliğiyle düzenlenen yardım konserinde dünyaca ünlü keman virtüözü Maxim Vengerov, yine dünyaca ünlü genç viyolonsel virtözü Sandra Lied Haga, önemli akademisyenlerimizden keman ve viyola sanatçısı Özcan Ulucan ve piyano sanatçısı Birsen Ulucan Eskişehir Büyükşehir Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Orkestra şefliğini Ender Sakpınar’ın yaptığı konserde klasik müziğin iki önemli bestecisi L.V.Beethoven’ın Keman, Viyola, Piyano için Üçlü Konçertosu ve J.Brahms’ın Viyolonsel ve Keman için İkili Konçertosu icra edildi. Çevre illerden de çokça katılımcının olduğu konseri, dinleyiciler başından sonuna kadar yoğun bir ilgiyle takip etti.

Sanatçılar adına konuşan Özcan Ulucan, hayatın acı ve coşkusunu dengeleyen bir unsur olarak sanatın Kahramanmaraş depreminin yarattığı acıları atlatmak için en büyük yardımcımız olduğunu iletti. Depremde yitirilenleri anmak için de solistler, Ahmed Adnan Saygun’un Demet Süiti’den ağıt üslubundaki Pelit bölümünü seslendirdi.

Gecenin sonunda sahneye çıkarak konuşma yapan milletvekili Utku Çakırözer, sanatçılara teşekkür plaketlerini verdikten sonra, bu uluslararası dört sanatçının depremzedeler yararına hiçbir karşılık almadan Eskişehir’de muhteşem bir konser verdikleri için teşekkür etti. Bu açıklama üzerine dinleyiciler ayağa kalkarak sanatçıları uzun süre alkışladı. Yoğun programı sebebiyle konsere katılamayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in solistlere, orkestra şefine, orkestraya ve dinleyicilere bu değerli geceye katkıları için teşekkür mesajını iletti.

Konserden önce Eskişehir’deki depremzedelerle buluşan Çakırözer, yaşanan acı olaylar sonucu Eskişehir’e gelen depremzedelerin Eskişehirlilere yardımlarından ve misafirperverliklerinden dolayı minnettar olduklarını ve teşekkür ettiklerini aktardı. Konser, bütün salonun, solistleri ve orkestrayı ayakta uzunca bir süre alkış yağmuruna tutmasıyla son buldu.