Youtube’de yaklaşık 600 bin takipçisi ile dünya çapında ün yapan Kuaför Ceyhun Işık İnegöl’de bir ilke imza attı. Ünlü Kuaför, İnegöl’de Bay-Bayan konseptinde hizmet verecek ilk isim oldu.

Saç Mimarı lakaplı Ceyhun Işık, Kozluca Bulvarında ki lüks mekanında sanatını konuşturacak. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere on’larca ülkeden 100 binlerce takipçi sayısına ulaşan Ceyhun Işık, Türkiye’de kendi imzasını taşıyan kozmetik ürünlerini çıkaran nadir saç uzmanları arasında yer alıyor.

İnegöl’ü yeniliklere açık ve gelişmekte olan bir yerleşim birimi olduğu için tercih ettiklerini söyleyen ünlü kuaför, “. O yüzden İnegöl halkına yakışır nezih bir salon açtık Şimdi İnegöl’de yeni bir hikaye yazacağız.” dedi.

KUAFÖRLÜKTE DÜNYA MARKASIYIZ

Türk kuaförlerinin uluslararası alanında bir popülerliği olduğunu vurgulayan Ceyhun Işık, “Kuaförlük alanında youtube da “Daha önce hizmet verdiğim İstanbul’da çok sayıda yabancı müşterilerimizi ağırladık. Tavsiyelerle yabancı müşteri sayımız artınca youtube sayfası açmaya karar verdim. Kısa zamanda ciddi bir takipçi sayısına ulaştım. Özellikle Amerika başta olmak üzere her kıtadan onlarca ülkede yüzbinlerce takipçimiz yaptığımız tasarımları izleme şansına ulaşıyor. Bu alanda dünyanın yakın takibinde olan ender Türk kuaförleri arasındayım. Bu konuda yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Çünkü Türk kuaförlerin neler yapabildiklerini dünyaya gösterme şansımız oluyor” dedi.

İNEGÖL’E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Youtube videolarını birkaç dilde çeviri yaparak yayınladıklarını anlatan Ceyhun Işık, yeni hikayesini ise İnegöl’de yazacağını söyleyerek, “Uzun bir araştırma sonrası İnegöl’ün keşfedilmeyi hak eden bir yapısı olduğunu gördüm. Burada birbirinden değerli saç uzmanları ile müthiş bir ekip kurduk. Kozluca Yolu Bulvarı üzerinde açtığımız yeni mekanımızda tüm tecrübelerimizi artık İnegöl’de yaşayan bay ve bayanlarla paylaşacağız. İnegöl halkının bizleri çok seveceğini ve yeni alışkanlıkları haline geleceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

İnegöl’ün dünyayla entegreli bir yapısı olduğunu kaydeden ünlü kuaför, “ İnegöl büyük hikayelerin yazıldığı bir yer. Mobilyacılarımız ve tekstil firmalarımız burada büyük başarılara imza attılar. Yaklaşık 110 ülkeye ihracat yapan bir yerleşim biriminden bahsediyoruz. Bu özelliğine baktığımızda bu ilçenin ne kadar yenilikçi, ne kadar gelişime açık olduğunu görebiliyorsunuz. “dedi.

Ünlü kuaför Ceyhun Işık, İnegöl’de ki konseptlerinde müşterilerini en iyi şekilde ağırlayacakları özel bir mekan hazırladıklarını da aktararak, “Şimdi bütün heyecanımızla İnegöllü tüm bay ve bayanları salonumuza bekliyoruz” şeklinde konuştu.