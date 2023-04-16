Çeyiz, beyaz eşya, mobilya, gelinlik, damatlık gibi birçok detayın ardından, davetlilerini düğün organizasyonuyla karşılamak isteyen çiftlere kötü haber mekan sahiplerinden geldi.

Kır düğünü, düğün salonu, otel gibi mekanlarda fiyatlar geçen yıla oranla neredeyse yüzde 100 arttı.

İşletme sahipleri, 'maliyetler arttı' diyor

Kokteylle düğün yapmak isteyenler salonlar için 30 bin lira, kır düğünü mekanları için de minimum 70 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda…

200 kişilik yemekli bir düğünün maliyeti düğün salonunda 80 bin lirayı, kır düğünü mekanlarında minimum 140 bin lirayı, otellerde ise kişi başı minimum 180 euroyu buluyor.

İşletme sahipleri ise fiyat artışına sebep olarak, maliyet artışlarını gösteriyor.

"Kimse düğün yapmıyor, nikah salonuna yöneliyor"

“Tedarikçilerden aldığımız ürünler yüzde 300 artmasına rağmen biz saloncu olarak yüzde 50 artışla devam ediyoruz” diyen düğün salonu işletmecisi Ruhan Gündüz, şöyle konuştu:

Saloncuların iş potansiyeli düşmeye başladı. Çiftlerimizin de alım gücü kalmadı. Elektrik ve enerji giderleri, bütün saloncuların en büyük sıkıntılarından bir tanesi, kiraların artması. Düğün salonlarına 30-35 bin lira istediğimizde kimse düğün yapmayıp nikah salonlarına yöneliyor. Salon fiyatlarına biraz dokunduğumuzda, iş yapamaz hale geldik. Bu sene düğün salonu fiyatlarımız değişiyor. 30 bin liradan başlıyor, davetli sayısı ve güne göre değişiyor. Hafta içi 25 bin lira, hafta sonu 45-50-60 bin lira olarak salonuna göre değişiyor. Yemekli bir düğünün maliyeti 400-500 bin liradan aşağı değil. 200 kişilik yemekli bir düğün, ortalama 80 bin civarında. Salona kamera eklediğimizde bu fiyat 100 bin lirayı bulacaktır. Yaz kış olarak yüzde 20 fark ediyor. Düğün sezonları yazdan kışa doğru dönmeye başladı.