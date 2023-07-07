Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde şeffaf belediyeciliği başka bir boyuta taşıyan ‘’Meydan Makam’’ buluşması havaların ısınmasıyla birlikte yeniden başladı. İlçe halkının yoğun ilgisiyle karşılan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Çaylar bizden, sohbet sizden. Hemşehrilerimiz ile kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Göreve geldiği 4 yılda şeffaf belediyeciliğe farklı bir boyut kazandıran Başkan Kanar, randevu ve bürokrasiyi oradan kaldırarak ilçenin merkezi konumunda bulunan Adnan Menderes Meydanı’na makam odasını taşıyarak hemşehrileri ile buluşuyor. "Her şey meydanda, tüm makamlar gelip geçici" vurgusu yapan Başkan Kanar vatandaşlar ile tek tek görüşerek, gelen taleplere anında çözüm buluyor. Ulaşılabilir başkan ulaşılabilir belediyecilik anlayışıyla "Meydan Makam" buluşmaları çevre ilçelere örnek oluyor.

"Şehrimizi vatandaşlarımız ile birlikte inşa ediyoruz, hemşehrilerim fikirleri benim için çok kıymetli" ifadelerine yer veren Başkan Kanar, "4 yılı tamamlıyoruz ve göreve geldiğimiz andan itibaren, kalplere dokunmaya çalışıyoruz. Meydan Makam buluşmalarımız ile binlerce hemşehrimizle daha doğrusu makamın gerçek sahipleri ile bir araya gelerek, alternatif çözümler bularak, şehri birlikte yönetiyoruz. Her gün merkez ve kırsal da hane hane gezip talepleri alan ‘’Biz Geldik’’ ekibimiz ilçemizde bizleri temsil ederek ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu şehir hepimizin ve randevu gibi prosedürleri ortadan kaldırarak Adnan Menderes Meydanımızda çayımızı içip sohbet ediyoruz. Aramızda kalsın bende çok özlemişim meydan buluşmalarını. Büyüğüyle küçüğüyle, yaşlısıyla genciyle ziyaret eden tüm hemşehrilerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.