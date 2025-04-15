Pacific Investment Management Co. (Pimco) geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli siyasi rakibinin tutuklanmasıyla başlayan satış dalgası nedeniyle Türk tahvillerindeki varlıklarını azalttı.

Bloomberg News'un haberine göre, Pimco'nun gelişmekte olan piyasalar ekibi başkanı New York merkezli Pramol Dhawan, "Türkiye'ye hala olumlu bakıyoruz ama pozisyonumuz azaldı" dedi.

Dhawan, ülke borcunun yatırımcılara cazip getiriler sağladığını ve potansiyel riskler için yeterli tazminat sunduğunu söyledi.

"Hükümet gaza, merkez bankası ve bakanlık frene basıyor"

Türkiye Merkez Bankası, Mart ayındaki çalkantı sırasında lira varlıklarını daha cazip hale getirmek için gecelik referans faiz oranını yüzde 46'ya yükseltti.

Dhawan, TLREF olarak adlandırılan ve gecelik faiz oranına endeksli tahvillere ve değişken faizli borçlara yatırım yapıyor.

Son beş yılda benzerlerinin yüzde 97'sini geride bırakan Pimco GIS Emerging Local Bond fonunu yöneten Dhawan, "Araba sürme benzetmesini yaparsak, hükümet gaza, merkez bankası ve maliye bakanlığı da frene basıyor. Frene bastığımızda ödeme alıyoruz" dedi.

Dhawan, Erdoğan'ın siyasi desteğini pekiştirmek için yüksek enflasyonu düşürmeyi amaçlayan programını ilerleteceğinden emin olduğunu söyledi.

Dhawan, "Önümüzdeki 24 ay içinde enflasyonu tekrar yüksek onlu seviyelere çekmeye çalışacaklar. Yatırım perspektifinden bakıldığında, bu üstlendiğiniz riskleri yeterince telafi eder" diye konuştu.