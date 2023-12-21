Dünyanın en parlak 100 öğrencisi arasında yer alan Bahçeşehir Koleji öğrencileri Gülbin Atlı, Demir Sonar ve Elanu Karakuş, Stanford Üniversitesi’ne tam burslu kabul edilerek yeni bir başarıya imza attı.

İnsanlığın en acil sorunlarını çözmek için bir fırsata ihtiyaç duyan gençleri desteklemek adına Schmidt Futures ve merkezi Oxford Üniversitesi’nde bulunan Rhodes Vakfı’nın belirlediği “100 Rise Global” 2023 listesine girmeyi başaran Bahçeşehir Koleji öğrencileri Elanu Karakaş, Demir Sonar ve Gülbin Atlı bu kez de dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Stanford’a tam burslu olarak kabul edildi. Yaşadıkları Diyarbakır, İzmir ve Ordu’dan yolları bu kez ABD’de kesişen üç gencin başarısı, okullarına ve ailelerine büyük gurur yaşattı.

‘’Okula başlamayı ve yeni hedeflerime ulaşmayı iple çekiyorum’’

Toprak kirliliği ve tarım ilaçlarının dozajlarını damla sulama sistemlerine entegre edilebilecek bir sistemle otomatik olarak ayarlayan bir sistem geliştiren projeyle ’100 Rise Global’ listesinde gelecek vadeden öğrenciler arasına giren Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 12. sınıf öğrencisi Gülbin Atlı, iki sene önce de NASA tarafından düzenlenen girişimcilik ve inovasyon yarışması Conrad Challenge’da ’Animal Savehicle’ isimli projesi ile dünyadaki en iyi beş proje arasında yer almıştı. Şimdi ise Stanford Üniversitesi’ne kabul edilmenin mutluluğunu yaşayan Atlı, “Gece saat 3’te hiç beklemediğim bir şekilde Stanford’a kabul edildiğimi öğrendim. Bu başarıyı düşündükçe aklıma hiçbir zaman yalnız olmadığım geliyor. Çünkü benim oradan kabul almamda benim kadar hocalarımın, ailemin ve arkadaşlarımın da emeği var. Hepsi şu anda çok mutlu ve gururlu hissediyorlar. Ben de onlara bu gururu yaşatabildiğim için çok mutluyum. Stanford’ta makine mühendisliği okuyacağım. Akla sadece teknik şeyler geliyor ancak makine mühendisliğinin çevresel sürdürebilirlik ve toplumsal refah içinde hayati bir önem taşıdığını düşünüyorum. O yüzden bir önce okula başlamayı ve yeni hedeflerime ulaşmayı iple çekiyorum. ‘’ diye konuştu.

‘’Hayallerinizi gerçeğe çevirmek sizin elinizde’’

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi’nde okuyan 12. sınıf öğrencisi Demir Sonar da yanık iyileştirme üzerine hazırladığı çalışmasıyla ‘100 Rise Global’ listesine girmeyi başarmıştı. Dünya da lider üniversiteler arasında gösterilen Stanford’tan kabul aldığı için çok heyecanlı ve gururlu olduğunu söyleyen Demir Sonar, “Hayallerindeki üniversiteye ulaşmak için 4 yıl boyunca çok çalıştım ve ilgi duyduğum alanlara yoğunlaştım. Bu süreçte yanımda olan ailem, öğretmenlerime teşekkür ederim. Herkese asla umutlarını yitirmemelerini ve çabalamaya devam etmelerini söylemek istiyorum. Hayallerinizi gerçeğe çevirmek sizin elinizde. Stanford Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği bölümünde hem mühendislik becerilerimi geliştirebileceğim hem de tıbbi alandaki gelişmelerle yakından çalışma fırsatı yakalayabileceğim. Yeni hedefim ise ilaç ve tedavilerde erişilebilirliği arttırmaya yönelik inovatif çözümler geliştirmek, teknolojiden de faydalanarak göz ardı edilmiş sorunlara çözüm bulmak istiyorum ‘’ dedi.

Katıldığı yarışmalar hayallerine kavuşmasını sağladı

Aynı üniversiteden kabul olan bir diğer lise öğrencisi Elanu Karakuş ise tasarladığı güneş panelleri projesiyle 100 Rise Global listesine girmeyi başarmıştı. Lise eğitimi boyunca hem akademik hem de teknik projeler üzerine farklı projeler gerçekleştirdiğini belirten Bahçeşehir Koleji Ordu- Giresun Enver Yücel Kampüsü Fen Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Elanu Karakuş, “İki yıl önce Dünya Robotik Olimpiyatında (WRO) ülkemi ilk 10’da temsil ettim. RISE yarışmasında 100 global kazananlardan biri oldum ve bu süreç sonucunda Stanford Üniversitesine erken kabul aldım. Önümüzdeki eğitim yılında üniversite deneyimime dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde başlayacağım için çok heyecanlıyım. Stanford topluluk anlayışıyla ve sunduğu imkanlar nedeniyle tercihim oldu. Haberi gece 3’te aldığım için bana bir rüya gibi gelmişti. Gerçek olduğuna inanamadım. Sabah uyandığımda tekrar tekrar kontrol ettim. Ne kadar ev özleminin düşüncesi olsa da önümüzdeki eğitim yılında üniversite deneyimime dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde başlayacağım için çok heyecanlıyım. Mühendislik üzerine eğitim alıp dünya da karşılaşılan problemlere teknik çözümler bulmak ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışmak istiyorum.’’ şeklinde konuştu.

İkinci kez büyük gurur

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, üç öğrencinin ikinci kez kendilerine büyük gurur yaşattığını dile getirerek, “Ülkemizin farklı kampüslerinde eğitim gören üç öğrencimiz önce dünyanın en parlak öğrencileri arasına girdi. Şimdi de dünyanın en prestijli üniversitesinden kabul aldılar. Başarılarıyla sürekli bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Bahçeşehir Koleji olarak öğrencilerimize sunduğumuz eğitim kalitesi ve sürekli güncellediğimiz eğitim modelleri, elde edilen bu başarılarda ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Geçen yılda 500’den fazla öğrencimiz, dünyanın seçkin üniversitelerinden kabuller almıştı. Şimdi ‘Sıra Sende’ dedik. Onlar da bunu başardı ve arkadan gelen arkadaşlarına çok iyi birer rol model oldular.” dedi.