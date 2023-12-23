Dünya genelinde hava kirliliği endişe verici bir sorun olmaya devam ederken, bazı şehirler berrak gökyüzü ve temiz havasıyla öne çıkıyor. Yapılan araştırmaya göre;

Zürih, İsviçre'nin gururu olan bu şehir sadece muazzam güzellikleriyle değil, aynı zamanda yıllık ortalama PM2.5 seviyeleri bakımından dünyanın en temiz havasına sahip olmasıyla da öne çıkıyor. Yapılan ölçümler, Zürih'in yılda ortalama 0,51 µg/m3 PM2.5 seviyesine sahip olduğunu gösteriyor, bu da dünya genelindeki en düşük değer.

Reykjavík, İzlanda'nın başkenti olmasına rağmen, temiz enerji kaynaklarına odaklanmasıyla ülkenin en temiz şehirlerinden biri olarak biliniyor. Yıllık 1,9 µg/m³ PM2.5 seviyeleri ile Reykjavík, sadece büyüklüğü değil, aynı zamanda çevre dostu uygulamalarıyla da dikkat çekiyor.

Launceston, Tazmanya'nın kuzeyindeki bir cennet köşesi olarak sıyrılıyor. Hava kirliliğinin en düşük olduğu bölgelerden biri olan Launceston'da yıllık PM2.5 seviyeleri yaklaşık 3.68 µg/m3'e ulaşıyor, bu da temiz ve sağlıklı bir çevrenin keyfini çıkaran sakinler için harika bir avantaj.

Honolulu, Hawaii'nin başkenti olmasına rağmen, turizmle yoğun bir şekilde ilgilenen bu şehir, dünyanın en temiz havasına sahip şehirlerinden biridir. Yapılan ölçümler, PM2.5 seviyelerinin yıllık ortalama 4.04 µg/m3 civarında olduğunu gösteriyor, bu da mükemmel bir hava kalitesini yansıtıyor.

Bergen, Norveç'teki renkli kasaba, dünya genelindeki en iyi hava kalitesine sahip şehirlerden biridir. Yıllık PM2.5 seviyeleri yaklaşık 4.39 µg/m3 olarak ölçülüyor, bu da sadece yerel sakinler için değil, aynı zamanda ziyaretçiler için de çekici bir destinasyon yapmaktadır.

Wollongong, Avustralya'nın sahil şehirlerinden biri olarak sadece nefes kesici manzaralar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya genelindeki en temiz havaya sahip şehirler arasında yer alıyor. Yıllık PM2.5 seviyeleri yaklaşık 4.51 µg/m3 ile sağlıklı bir yaşam için ideal bir ortam sunuyor.

Trondheim, Norveç'in en temiz şehirlerinden biri olarak kendini gösteriyor. Yılda yaklaşık 4.77 µg/m3 olan düşük PM2.5 seviyeleri, bu İskandinav güzelliklerinin sakinleri için temiz ve sağlıklı bir çevre sunmasını sağlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiği gibi, uzun süreli maruz kalmanın 5 µg/m3 eşiğinin altında olması sağlık için önemlidir. Bu bağlamda, Türkiye'nin gelişmiş şehirlerinden biri olan Bursa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme Merkezi'ne göre ülkenin en temiz havasına sahip ilidir.