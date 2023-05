UCI’nın dünyanın sayılı şehirlerini seçtiği yol bisikleti yarışının Sakarya kısmı Tour Of Sakarya’nın3. etabı kıyasıya bir mücadeleyle geçti. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi-Kaynarca güzergahında 136 kilometre pedal çeviren 72 sporcu Sakarya’da bisiklet rüzgârı estirdi. Tour Of’un şampiyonları yarın yapılacak 4’üncü ve son etapta belli olacak.SAKARYA (İGFA) - Dünyanın en iyi bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapan Sakarya Bike Fest’in heyecanı her geçen gün tırmanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Sakarya’yı dünyada bisikletin merkezi yapmayı hedeflediği organizasyon kapsamında start alan ilk yarış Tour Of Sakarya’nın 3’üncü etabına gelindi.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden 72 sporcunun pedal çevirdiği Tour Of çekişmesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi – Kaynarca güzergahında devam etti. Yaklaşık 136 kilometrelik parkurda yıldız pedallar, şampiyonların belirleneceği son etaba avantajla girebilmek için maksimum performans ortaya koydu.

Kaynarca ilçesine kadar ulaşan sporcular belirlenen güzergahlarda 2 ayrı tur atarak yarışı tamamladı. Zorlu virajlardan geçen, tempoyu zirveye taşıyan sporcular 3’üncü etabı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde bitirdi. 13 ülkeden 14 takımın yarıştığı etapta rekor denilebilecek dereceler ortaya çıktı. Dünya yıldıız sporcular, son etap öncesi puanları hanesine yazdırdı.

3. ETAP NEFES KESTİ

Tour Of’un 3. Etabını Astana takımından Estonyalı sporcu MartinLaas, 3.11.36’lık derecesiyle birinci bitirdi. Zorlu etabı 3.11.37 derecesiyle Cezayir Ulusal takımından Yacine Hamza ikinci, 3.11.38 derecesiyle Çin Ulusal takımından XianlingLyu ise üçüncü tamamladı.

Büyükşehir bisiklet takımının 4 sporcuyla katıldığı 3. etapta Büyükşehir’liBereznyak yarışı 4. sırada bitirdi

Cumartesi günü dördüncü ve son etabı (Karasu) koşulacak Tour Of Sakarya’da genel klasman liderliği el değiştirdi. İlk iki etapta gösterdiği üstün performansla klasman liderliğini ve turuncu mayoyu sırtında taşıyan BüyükşehirliBreznyak, 3. Etap sonucunda klasman liderliğini ve turuncu mayoyu Estonyalı sporcu Martin Laas’a devretti.

PEDALLAR KUZEYE ÇEVRİLECEK

Tour Of’un 4’üncü ve son etabı yarın 10.00’da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde start alacak. Kaynarca, Denizköy, Karasu güzergahında tamamlanacak olan yarışın son etabında şampiyonluk ilan edilecek. Ayrıca bugün start alan (16.00) MTB Cup Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı da heyecanı farklı bir noktaya taşıyacak. Asıl bisiklet rüzgârı ise 21 Mayıs Pazar günü vadiden start alacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası’nda esecek. Bu yarışta 14.00-18.00 arasında koşulacak.