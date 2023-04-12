Bursa'nın dünyaya açılan markalarından biri olan Nesscarf, yurtdışından gelen yoğun talep üzerine yeni koleksiyonlarında ipek eşarp üzerine yoğunlaştırdı.BURSA (İGFA) - 2009 yılından bu yana üretim faaliyetlerini Bursa'da sürdüren Nesscarf Eşarp Şal Kadın Giyim ve Aksesuar, yıllar içinde tüm dünya kadınlarının vazgeçilmez markalarından biri oldu.

Dünyaya açılma atağını yurt dışında katıldıkları bir çok fuarla hızlandıran Nesscarf, özellikle Avrupa’dan gelen yoğun talep üzerine yeni koleksiyonlarının neredeyse tamamında ipeğe yöneldi.

Nesscarf'ın kurucusu Mert Dijital Baskı Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Kars, “İpek bizim için zaten vazgeçilmez. Bunu Avrupa başta olmak üzere dünyanın da yeniden anlaması aslında bizim için sürpriz olmadı. Önümüzdeki dönemde Avrupa, Rusya ve bir çok ülkede Bursa’mızda üretilen ipek eşarplarla markamızın bayrağını dalgalandıracağız” dedi.