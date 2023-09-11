Türkiye’nin önemli akü firmaları arasında yer alan Esan Akü, MIMS Uluslararası Otomobil Fuarı’na katılarak, ürün yelpazesini tanıttı.

Esan Akü, MIMS Fuarı’nda geniş ürün yelpazesiyle yer aldı. Fuar ile hem yerel hem de küresel katılımcılara kendini kanıtlama fırsatı sunan firma; traksiyoner aküler, jel aküler, ağır hizmet EFB aküler ve standart otomotiv EFB aküleri sergiledi.

Esan Akü Genel Müdürü Atilla Birmiş, fuarın ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye, akü üretiminde dünya genelinde ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Esan Akü olarak önümüzdeki dönemde bu başarımızı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Türk üreticileri, yerli üretim ve yüksek teknolojiye dayalı ihracat potansiyeli ile önemli bir avantaja sahip. Türkiye’nin coğrafi yakınlığı, özellikle Rusya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi bölgelerdeki büyük pazarlara erişimde bize büyük bir avantaj sunuyor. Aynı zamanda, Türkiye’nin üretim yetenekleri ve teknolojik altyapısı da uluslararası standartlarda ürünler üretmemize imkan sağlıyor. Esan Akü kalite, yenilik ve sürdürülebilirlik alanlarındaki liderliği ile uluslararası arenada büyümeye ve Türk sanayisinin gücünü dünya çapında sergilemeye devam edecek" dedi.