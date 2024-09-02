Bursa Kent Konseyi öncülüğünde, Nilüfer Kent Konseyi, Osmangazi Kent Konseyi, Bursa Tabip Odası, DİSK, KESK, TMMOB ve Bursa Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği, büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlik, Kültürpark Atatürk Stadyumu (Millet Bahçesi) girişinde gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, etkinlikte yaptığı konuşmada, barışa duyulan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olduğunu vurguladı. Bozbey, "Barışa dünden daha fazla ihtiyacımız var. Dünyanın birçok yerinde maalesef analar ağlıyor, çocuklar ağlıyor, babalar ağlıyor. Bunların durdurulması için mutlaka barışa ihtiyaç var. Önce kendimizden başlayacağız. Kendimizle barışık olacağız. Ondan sonra evimizde, sokağımızda, kentimizde, ülkemizde ve dünyada barış olacak. Hedefimiz bu. Dünya Barış Günü’nüz kutlu olsun" dedi.

1 Eylül’e ilişkin ortak bildiriyi okuyan Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ise, savaşsız ve sömürüsüz, barış içinde bir dünyanın dayanışmayla kurulabileceğini ifade etti. Aksoy, göçlerin, çatışmaların ve savaşların arttığını belirterek, barışa ve kardeşliğe olan inancın her zamankinden daha fazla ön planda olduğunu vurguladı. Aksoy, "Barışı, kardeşliği ve özgürce bir arada yaşamı savunmak için şimdi her zamankinden daha fazla birlikte olmaya, mücadeleye ihtiyaç vardır. Savaşsız, sömürüsüz bir dünya bizlerin ellerinde, dayanışmamız ve mücadelemizle kurulacaktır. Tüm insanlığı bu umudu büyütmeye çağırıyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Etkinlikte sahne alan sevilen grup Pinhani, şarkılarını binlerce Bursalı ile birlikte barış için seslendirdi. Etkinlik, katılımcılar arasında büyük bir birlik ve beraberlik duygusu yaratırken, barış mesajları güçlü bir şekilde dile getirildi.