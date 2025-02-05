2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da başlayacak. Duruşma öncesi Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler açıklamada bulundu, Güler açıklamasında ‘’Bugün ikinci duruşma görülecek, öncelikle adaletimize güveniyorum. Biliyorum ki Sıla mezarında rahat uyuyacak, en ağır cezaları alacak içerdekiler. Bizim acımız zaten bize yetiyor, canımız zaten yanmış. Ben Türk adaletine güveniyorum. Dilerim rabbimden en ağır cezaları alırlar. Kelimelerin bittiği yerdeyiz biliyorsunuz kız kardeşimi de yeni kaybettim acımız çok büyük, ailemiz paramparça oldu. Bizi bu hale getirenler en ağır cezayı alsınlar" dedi.

Kızkardeşi Bakiye Yeniçeri için ise hiçbir şey söylemek istemediğini ifade eden Güler, ’Hakketiği cezayı alsın’ dedi.