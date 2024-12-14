Baba-oğulun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verilirken, cinayeti işleten saldırganın silahı oğlunun tekerlekli sandalyesinde adliyeye, adliye tuvaletinde de el değiştirip duruşma salonuna soktuğu öğrenildi.

23 Eylül 2023 tarihinde merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında yaşanan tartışma sonrası silahına sarılan Mertcan Akça, garson olarak çalışan Tolga Ergün, Yiğit Selçuk ile güvenlik görevlisi olarak çalışan Efendi Doğan’ı yaraladı. Kurşunların isabet ettiği Tolga Ergün ise felç kalıp bir daha yürüyemedi. Olay sonrası babası Köksal Akça ile Porsche marka otomobille kaçan Mertcan Akça 128 gün sonra sahte kimlikle bir takside yakalandı. Hakim karşısına çıkan genç babasıyla birlikte tutuklandı.

Duruşmada öldürüldü

Duruşması görülen tutuklu sanık Mertcan Akça ile baba Köksal Akça Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılırken, mahkemeye gelen müşteki Tolga Ergün’ün babası Kemal Ergün içeri soktuğu silahla Mertcan Akça ile Köksal Akçayı başından vurdu. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul olay yerinde hayatını kaybederken, 2 jandarma personeli ise ağır yaralandı.

Oğlunun idrar torbasına saklamış

Adliye girişindeki görevli polislere soruşturma açılırken, Kemal Ergün’ün silahı oğlunun tekerlekli sandalyesinde idrar torbasına sakladığı ve lavaboda silahı oğlundan aldığı öğrenildi.

Yan yana toprağa verildi

Duruşma salonunu kana bulayan olay sonrası hayatını kaybeden Mertcan Akça ile hafriyatçılık yapan baba Köksal Akça Yavuzselim Mahallesi Aziziye Camiinde öğle namazına müteakip Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.