Bursa Büyükşehir Belediyesi Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi, ‘Arayış’ temalı Jürili Kitap Sanatları Sergisine ev sahipliği yapıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından, küratörlüğünü bölüm öğretim elemanları Yunus Emre Çelik ve Zeynep Afrâ Soyuer'in üstlendiği Cüst u Cû Jürili Kitap Sanatları Sergisi açıldı. Bursa Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan sergi, Prof. Dr. Kasım Küçükalp'in "Techneden Sanata: Sanatta Anlam Arayışı" başlıklı konferansıyla başladı. Hat, tezhip, minyatür ve ebru dallarında 17 eserden oluşan ve sanata düşünce cephesinden yeniden bakışı amaçlayarak "Arayış" teması ile düzenlenen serginin açılışı, akademisyen ve sanatkarlardan büyük ilgi gördü. Bu ilk serginin ardından Cüst u Cû (Arayış) sergilerinin insana dair farklı temalarla her sene devam etmesinin planlandığı belirtildi. Sergi, 19 Mart 2023 tarihine kadar Bursa Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde ziyarete açık olacaktır.