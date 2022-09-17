Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen geldi.

İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Bülent Ş. Yönetimindeki 34 VAL 78 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kaza sonucu otomobildeki yolcular Gülsüm Ş. Ve Gönül Ş. Yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.