Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) sayesinde madde bağımlılığından kurtulmaya çalışan danışanlar, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak için duygularını duvara aktardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla 2015 yılında kurulan, 17 ilçede alkol ve madde bağımlılığına karşı topyekûn mücadele eden GADEM, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’nde ayrıcalıklı bir çalışmaya imza attı. Bağımlılıkla mücadele eden danışanlar, Gençlik ve Aile Deste Merkezi’nin duvarlarını boyayarak farkındalık oluşturdu.

Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, Büyükşehir Belediyesi’nin bağımlılıkla mücadele konusunda önemli adımlar attığını vurguladı. Uyuşturucu kullanımının Türkiye’nin önemli sorunlarından biri haline geldiğini belirten Ali Mersin, “Bağımlılık sadece kişiyi değil, aileyi, sokağı, mahalleyi olumsuz etkileyen bir durum. Maddi ve manevi kayıplar verdiriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bağımlılıkla mücadeleyi dikkate alıyor ve bu konuyla alakalı önemli adımlar atıyoruz. Yapılan bu etkinliğin de bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı koyacağına inanıyorum” dedi.

Etkinlik boyunca danışanlar ve aileleriyle yakından ilgilenen ve sorunlarını dinleyen Başkan Vekili Ali Mersin, danışanlarla birlikte duvar ve tuval boyadı.