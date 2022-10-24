Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve profesyonel sanatçıların yanı sıra 7’den 70’e tüm vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Grafiti Şenliği’nde, Hayvanat Bahçesi duvarları 1500 metrekarelik dev bir tuvale dönüştü.

Bursa’da trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları ‘tuval gibi kullanıp’ sanat eserine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, grafiti sanatını da şenlik haline getirdi. ‘Sprey seni çağırıyor. Şehrine renk kat’ sloganıyla düzenlenen Grafiti Şenliği’ne ‘Almanya, Mardin, İstanbul ve Bursa’nın fark noktalarından gelen profesyonel ve amatör grafiti sanatçılarının yanı sıra’ bugüne kadar eline hiç sprey boya bile almamış 7’den 10’e yüzlerce vatandaş katıldı. Şenlik için hazırlanan Bursa Hayvanat Bahçesi’nin duvarları, yaklaşık 1500 metrekarelik dev bir tuvale dönüştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların da akın ettiği şenlikte, toplam 1400 kutu sprey boya kullanıldı. Profesyonel sanatçılar, yaptıkları tasarımlarla büyük beğeni toplarken; eline ilk kez sprey boya alanların bazıları çocuklarının, bazıları da tuttukları takımların adlarını duvara işledi. Renk cümbüşünün yaşandığı şenlikte, sokak sanatçıları gün boyu verdikleri mini konserlerle Bursalıları keyifli bir hafta sonu yaşattı.

HARİKA İŞLER ORTAYA ÇIKTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şenlik alanına gelerek, sprey boya ile hünerlerini sergileyen vatandaşlarla sohbet etti. Kendisi de eline eldiven giyip, sprey boya ile duvarlara iz bırakan Başkan Aktaş, profesyonel sanatçıların eserlerini hayranlıkla izleyip, çalışmalarından dolayı kutladı. Bursa’da farkındalık oluşturacak bir etkinliğe daha imza attıklarını belirten Başkan Aktaş, “Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere, toplumun tüm kesimlerini farklı etkinlik ve aktivitelerle buluşturuyoruz. Grafiti şenliği de bunlardan biri. Günümüzde küresel bir sanat akımı olarak anılmaya başlayan grafiti, 1990’lardan beri ülkemizde de yükselen bir değer. Grafitinin illegal değil de kontrollü şekilde şehrimize katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Profesyoneli, amatörü, genci, yaşlısı herkes burada. O kadar harita işler yapmışlar ki her birine teşekkür ediyorum” dedi.