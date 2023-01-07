Çarşı merkezinde yapılan hatalı parklar yüzünden, itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşmakta güçlükler yaşadı.

Bugün İshakpaşa Cami’sinin karşısında bulunan iş yerlerinde yangın meydana gelmiş, yangın kısa sürede büyüyerek iş yerlerine ciddi zarar vermişti.

İş yeri sahipleri ve çevredeki vatandaşlar itfaiyenin geç gelmesinden şikayetçi olurken, ortaya çıkan görüntüler ise itfaiye ekiplerinin yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi.

Yangın ihbarını aldıktan sonra bölgeye seyir halinde olan itfaiye ekipleri, yapılan hatalı parklar yüzünden uzunca süre beklemek zorunda kaldı.

Yapılan çift taraflı parklar ve duyarsız sürücülerin araçlarını yol ortasına flaşörlerini açık bırakıp park etmeleri itfaiye araçlarının yangın mahalline geç ulaşmasına ve yangına müdahalenin gecikmesine neden oldu.